Các xã vùng núi cao phía Bắc chìm trong băng giá

Đáng kể hơn là càng về trưa băng càng phủ dày, đến 16 giờ ngày 17/1, nhiệt độ ngoài trời ở Ý Tý là 0,5 độ C, trong nhà là 2 độ C, băng giá phủ kín núi rừng làm nhiều cây cối bị gãy cành do băng bám quá nặng. Xã Bản Khoang, huyện Sa Pa tiếp giáp với Bát Xát cũng hứng chịu đợt băng giá dày đặc.



Theo ông Chảo Phù Chải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Khoang, đã gần 50 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy băng giá xuất hiện nhiều và dày đặc như thế. Mưa kèm gió lạnh đã khiến băng ngày càng đọng dày đặc. Tại xã Ý Tý đã có 46 con trâu bị chết, Bản Khoang có trên 30 con bị chết trong vòng một tuần nay.



Tại thị trấn Sa Pa và khu vực đỉnh dèo Ô Quý Hồ, mặc dù thời tiết từ trưa 17/1 đã xuống dưới 0 độ nhưng không có băng giá xuất hiện, chỉ có mây mù dày đặc, tầm nhìn giới hạn từ 1-1,5m, rất khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông trong thị trấn cũng như quốc lộ 4D.



Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, sở dĩ Sa Pa nhiệt độ thấp hơn, nhưng không có băng tuyết là do không có mưa. Cũng theo ông Hải, nhiệt độ Sa Pa dự báo tối và đêm nay sẽ tiếp tục giảm xuống mức lịch sử dưới - 2 độ C.



Hiện tại, theo quan trắc của Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, Sa Pa - 0,5 độ C; Bắc Hà 4 độ C; vùng cao Bát Xát trung bình 2 độ C; Si Ma Cai và Mường Khương đều ở ngưỡng 3 độ C. Các huyện vùng núi cao chìm trong băng giá, các huyện vùng thấp đều dưới 10 độ C.



Dự báo nhiệt độ về đêm còn tiếp tục xuống thấp. Trước tình trạng thời tiết rét đậm, rét hại còn kéo dài, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Lào Cai đang dồn sức chống rét cho gia súc.



Các huyện vùng cao nuôi nhốt trâu bò, căng bạt, che chắn gió, tăng cường thức ăn nhiều tinh bột, không để gia súc bị đói, tăng thêm nhiều rơm rạ, đốt lửa để giữ ấm, hạn chế gia súc đổ bệnh vì gió rét./.





Theo Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)