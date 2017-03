Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đã cách chức phó trưởng Công an xã Yên Thọ Trần Ngọc Hải, đồng thời cách chức công an viên Nguyễn Văn Tiện do sai phạm trong việc mời một giảng viên đại học đến trụ sở cơ quan công an làm việc bằng còng số 8, sau đó khóa tay ông này vào cửa sổ phòng làm việc.

