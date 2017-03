Cách chức, cho thôi việc trưởng công an xã

(PL)- Ngày 5-2, tin từ UBND xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng, Long An) cho biết chủ tịch UBND huyện này vừa quyết định cách chức, cho thôi việc ông Nguyễn Sa Ly, trưởng công an xã; đồng thời cách chức phó công an xã ông Nguyễn Phú Cường, cho làm công an viên.

Tháng 10-2009, trong lần giải quyết một người có hành vi gây rối trật tự công cộng, ông Ly do thiếu kiềm chế đã tung cước hai lần vào người này. Trước đó, ông Ly cũng đã đánh một người dân ngay trụ sở công an xã và đã bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng ông Cường trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đã làm mất một số biên bản xử phạt hành chính không rõ lý do, trả tang tài vật không đúng thẩm quyền, đã từng bị kỷ luật cảnh cáo. A.AN