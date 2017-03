Cách chức, hạ cấp hàm ba sĩ quan công an Tiền Giang

Đại tá Ngô Thanh Phong, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, bị cách chức, hạ một cấp quân hàm. Thượng tá Nguyễn Văn Nên, Trưởng Công an huyện Châu Thành, bị cách chức, giáng cấp xuống trung tá, chuyển ra khỏi ngành. Thiếu tá Phạm Văn Út bị cách chức đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, hạ cấp hàm xuống đại úy.

Tháng 8-2010, các ông Phong, Nên, Út đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kết luận có sai phạm trong quá trình điều tra, xử lý vật chứng vụ án tranh chấp dân sự tại Bình Dương và chuyên án buôn lậu xăng dầu do Hùng “xì tẹc” cầm đầu. Được biết, về những sai phạm này, trước đây Bộ Công an cũng đã tiến hành thanh tra. Sau đó, Công an tỉnh Tiền Giang đã xử lý kỷ luật và những sĩ quan này đã chấp hành xong quyết định kỷ luật.

T.PHÚC - Đ.HIỂN