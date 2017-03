Cách chức một phó phòng CSGT sử dụng bằng giả

(PL)- Sáng 7-10, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định cách chức phó phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh này đối với Trung tá Nguyễn Văn Phong do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp để học đại học tại chức.

Theo xác nhận của TS Lê Văn Long, Phó khoa Tại chức ĐH Luật Hà Nội, và TS Nguyễn Phương Lan, thanh tra đào tạo, ông Phong là thí sinh duy nhất bị loại khỏi khóa 3 hệ đại học tại chức do ĐH Luật Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Nguyên nhân khi làm thủ tục thi tốt nghiệp, nhà trường phát hiện ông Phong sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp. Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất hủy kết quả học tập toàn khóa và kết quả tốt nghiệp của ông Phong. H.LỘC