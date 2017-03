Cách chức phó công an xã bắn người bị còng tay

Liên quan đến vụ phó Công an xã Tắc Vân, TP Cà Mau bắn anh Huỳnh Nhật Quang, mới đây Công an tỉnh Cà Mau có văn bản trả lời cho anh Quang. Theo đó, ông Dương Trí Dũng, Phó Công an xã Tắc Vân, bắn anh Quang là không đúng quy định và đã bị kỷ luật cách chức.

Về việc anh Quang bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ, VKSND TP Cà Mau cũng vừa trả hồ sơ, yêu cầu công an tiếp tục làm rõ dấu hiệu phạm tội của bị can Quang.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 4-2, tổ công tác Công an xã Tắc Vân tuần tra, lập biên bản vi phạm giao thông với anh Ng. Khi tổ đang tiến hành lập biên bản thì Quang xuất hiện, xin ông Dương Trí Dũng, Phó Công an xã Tắc Vân, bỏ qua nhưng không được. Khi tổ công tác đi khỏi hiện trường, chỉ còn lại một cảnh sát khu vực thì nghe Quang chửi tục nên người này điện thoại cho ông Dũng. Ông Dũng quay lại và chỉ đạo các thành viên kiểm tra giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân của Quang. Cho là mình chẳng vi phạm gì, Quang nổ máy xe định bỏ đi thì một cảnh sát khu vực rút chìa khóa xe, dẫn đến giằng co.

Theo kết luận của công an, Quang đã dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào đầu cảnh sát khu vực nhưng không gây thương tích do người này cũng đội mũ bảo hiểm. Quang đã có hành vi cản trở nhiệm vụ của cảnh sát khu vực (lấy chìa khóa xe) theo chỉ đạo của ông Dũng, chửi bới thô tục, chống đối quyết liệt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ nên khởi tố Quang tội chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, kết luận trên không được VKSND TP Cà Mau chấp nhận, trả hồ sơ.

Về tình tiết bị bắn, Quang cho rằng ông Dũng bắn trực diện khi anh ta bị còng trong trụ sở. Trong khi ông Dũng cho rằng Quang có hành động quá khích nên bắn chỉ thiên và Quang sấn tới nên trúng đạn! Sau khi Công an TP Cà Mau trả lời rằng ông Dũng nổ súng sai quy định, gia đình Quang đang tiếp tục khiếu nại.

TRẦN VŨ