Cách chức trưởng Công an TP Biên Hòa

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động Thượng tá Bùi Hữu Danh, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, sang giữ chức vụ trưởng Công an TP Biên Hòa; điều động Thượng tá Long về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Công an tỉnh.

Là trưởng Công an TP Biên Hòa và thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa, Thượng tá Long đã không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm. Ngoài ra, Thượng tá Long có mối quan hệ trên mức bình thường với Nguyễn Văn Long (Long Thanh), đối tượng cầm đầu băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen tại TP Biên Hòa. Trong 14 vụ lọt sót tội phạm có ba vụ Thượng tá Long can thiệp sau khi Long Thanh điện thoại. Các vụ này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

TR.DUNG