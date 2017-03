"Cái bang" dàn cảnh ăn xin còn hành hung nhà báo

Lập tức, nhóm “cái bang” dùng xe máy (đôn dzên, xoáy nòng) đuổi theo gây sự và hành hung, phóng viên Hòa Bình chạy vào Tiểu đoàn 5 Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (đóng tại huyện Châu Thành, An Giang) nhưng nhóm này vẫn truy đuổi đến cùng. Phóng viên trình thẻ nhà báo và đề nghị hỗ trợ thì trực ban Tiểu đoàn 5 Cảnh sát Cơ động báo công an địa phương đến xử lý.

Tại công an, hai thanh niên khỏe mạnh đã lộ diện chân tướng.