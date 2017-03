Cái tát oan nghiệt

Thấy ông Chuyên say rượu nên ông Động không bán. Ông Chuyên chửi bới, tức mình ông Động đã tát ông Chuyên. Do đã say rượu nên ông Chuyên ngã đập đầu xuống đường, tuy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh nhưng đến 20h15 ngày 12-12 thì chết.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)