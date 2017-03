Cầm 2.000 đồng đi mua ‘hạnh phúc’

Nơi Sunbox tiếp nhận vật phẩm cho người nghèo - Quán cafe Little Bird: 40/44 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp. - Shop The Little Owl: 137/43 Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. - BFF coffee: 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. - Nhà sách Momo: Phòng 107, chung cư 88 căn, hẻm 595 CMT8, phường 15, quận 10.

Bé gái được mẹ chọn đồ tại Gian hàng 2K. Ảnh: HOÀNG LAN - Nhà hàng Chuck’s Burger: 71 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1. - BoxShop Tân Định: 14 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, quận 1. - TẠP Store: 160/12/8 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh. - Trạm Sunbox: 1/7, đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. ___________________________________________

Người nghèo mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn có tự trọng. Thay vì đem tặng đại trà thì Sunbox bán với mức giá thấp, để người mua cảm nhận được rằng mỗi món hàng họ có được là do công sức mồ hôi họ bỏ ra chứ không phải được cho không biếu không. Anh LƯƠNG NGỌC LINH, thành viên Sunbox