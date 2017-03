Cám cảnh sinh viên "sống chung" với giang hồ

Sát vách “giang hồ”

Lịch học tập của sinh viên rất khác với lịch “làm việc” của những tay anh chị. Thế nhưng, nhiều sinh viên vẫn chấp nhận sống cùng dãy trọ. Đó là do tài chính của sinh viên hạn hẹp nên không muốn chuyển tới nơi ở mới vì giá “cắt cổ” hơn.

Hoặc do sinh viên đã trọ quen một thời gian thì có phòng chuyển đi và người thuê mới là dân anh chị trong giới giang hồ tỉnh lẻ. Do vậy, dù sống trong một môi trường có nhiều thay đổi và luôn cảnh giác cao độ, sinh viên vẫn chấp nhận “sống chung với lũ”!

T. (khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) trọ ở khu nhà được 2 năm. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi phòng bên cạnh có người thuê mới. Ngay hôm đầu đưa khách tới nhận phòng, bà chủ nhà đã cảnh báo hết với những người trong xóm rằng đây là cặp vợ chồng “có tiếng” để mọi người biết cách xử sự.

Sinh viên phải chịu cảnh sống "nín nhịn" với "đầu gấu"

Từ đó, xóm trọ bỗng trở nên ồn ào bất thường, ngày nào cũng rầm rập xe máy, người ra kẻ vào. Có hôm xe để chật cả sân, chắn hết cả lối đi lại mà không ai dám có ý kiến.

T kể lại: “Tối hôm đó, mình đang ngồi học bài thì thấy khoảng 4-5 xe máy từ ngoài ầm ầm lao vào phòng bên cạnh. Ngó đầu ra phía ngoài mình thấy toàn những tên cởi trần, xăm trổ đầy mình. Hai phòng cạnh nhau, nên họ nói gì mình nghe thấy hết.

Thì ra họ vừa tham gia một vụ thanh toán nhau ở một công viên. Phòng bên có một người bị chém xả vai đã được đưa vào viện E. Ngoài ra còn có một người bị chém ở chân, được đưa về đây để băng bó. Sống ở Hà Nội được mấy năm, cũng không còn xa lạ gì các thông tin chém giết, nhưng sự thật ở ngay bên cạnh khiến mình rất sợ”.

Lúc đó, ở nhà chỉ có một mình nên T. phải vội vàng ra khoá cửa trong để tránh mọi bất trắc rồi mới yên tâm ngồi học. Mặc dù sáng hôm sau phải thi học phần nhưng từ lúc nghe mọi chuyện xong, rồi những tiếng ầm ầm cãi nhau ở phòng bên, đầu óc T. không thể tập trung được nữa.

Kinh hoàng nhất là sáng hôm sau, khi bước ra ngoài bậu cửa lấy dép đi học, T. phát hiện ra đôi dép mới mua để phía ngoài dính rất nhiều… máu. Biết chắc đó là máu ở đâu và nguyên nhân là gì nhưng để yên ổn, T. chỉ biết im re.



Khi giang hồ “bảo kê”

Xóm trọ nào đã có đầu gấu thuê trọ thì việc những “bóng hồng” xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Có thể những gái mại dâm này là nhân viên được “bảo kê” hoặc chính là “hàng” để phục vụ cho nhu cầu của những bậc đàn anh.

Mới chuyển đến khu trọ được 2 tháng, nhưng có đủ 60 ngày C. (Khoa Kế toán, Đại học Lao động xã hội) chứng kiến những chiếc xe máy kẹp 3, kẹp 4 mà phía sau toàn là những “người đẹp” mắt xanh mỏ đỏ diện trên mình những bộ đồ cũn cỡn, tóc nhuộm vàng hoe, miệng chửi thề và lúc nào cũng phì phèo thuốc lá.

"Vàng thau lẫn lộn" nơi xóm trọ - Ảnh minh họa

C. kể lại: “Thỉnh thoảng mấy ả ra sân giếng rửa mặt, họ dùng luôn gầu múc nước ăn làm chậu rửa mặt, rửa xong không bao giờ đổ đi, phấn trang điểm nổi váng trên mặt nước, bám cả vào thành gầu.

Có người thì lôi luôn cả gầu múc nước vào WC làm… vệ sinh cá nhân. Thường thì họ hay làm những việc này vào lúc đêm, các phòng trọ đều đi ngủ hết nên sáng ra ai đó phát hiện có một gầu múc nước vứt chỏng chơ trong WC là chuyện bình thường”.

Ngoài ra, nhiều bậc đàn anh còn thường xuyên tổ chức những cuộc nhậu nhẹt tại phòng cho “ấm cúng”. Bên cạnh các đàn anh là những đàn em máu mặt không kém.



“Họ nói rất to trong cơn say, nội dung không có gì ngoài những vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau. Rượu vào lời ra và thức ăn cũng ra luôn, sáng ra kiểu gì cũng có những "chiến lợi phẩm" mà họ nôn ra ở sân giếng bốc mùi rượu" – C. bức xúc.

Nam sinh là đối tượng rất dễ bị lây những thói hư tật xấu này, nếu cứ vô tư giao lưu mà không biết cách giữ mình. “Trước kia, mấy cậu bạn xóm nình còn ăn nói dễ nghe nhưng từ ngày được “nhập khẩu” những ngôn từ mới của các anh chị này nên giờ cũng hay văng tục và chửi thề.

Cũng may là họ mới chỉ dừng lại ở việc trò chuyện qua loa hoặc chọc ghẹo một vài gái mại dâm, còn chưa có trường hợp nào gia nhập giới giang hồ cả” – cô bạn này chia sẻ thêm.

Theo Đinh Thuỳ (VNN)