Cầm cố xe máy để buôn pháo lậu

Ngày 3-1, Phong đi cầm cố xe máy để lấy tiền cùng Hoàng Văn Điều (trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) mua tám bánh pháo nổ của Hưng. Đồng thời, Phong và Điều còn mua của Chu Bá (trú huyện Diễn Châu) 500 quả pháo. Khi Phong đang mang tám bánh pháo nổ và 500 quả pháo đi bán kiếm lời thì bị công an phát hiện, riêng Điều và Chu Bá bỏ trốn.

Trước đó, chiều 2-1, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã bắt, tạm giữ Nguyễn Thị Quang (trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) vì có hành vi mua bán trái phép 30 kg pháo nhập lậu. Chỉ tính năm ngày đầu tháng 1-2013, công an và bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bắt, thu giữ gần 100 kg pháo lậu các loại.

Đ.LAM