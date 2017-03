“Cầm hộ” hay xà xẻo tiền cứu trợ?

Ngày 10-11, đại diện ba đoàn cứu trợ của Bộ Thông tin - truyền thông, Hội Chữ thập đỏ VN và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đến xã Hưng Trung trao 100 phần quà (mỗi phần 30kg gạo và 200.000 đồng) cho 100 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ (những hộ này đã được xóm, xã bình xét).



Ngay sau đó ông Đinh Bạt Quế, xóm trưởng xóm 5, đã thu lại số tiền của sáu hộ gia đình trong xóm với lý do: “Xóm 5 có 12 hộ gia đình bị ngập, nay chỉ có sáu hộ được cứu trợ nên tôi cầm hộ số tiền để chia thành 12 hộ”. Việc này khiến người dân và đoàn cứu trợ hết sức bất bình, do diễn ra ngay trước cổng UBND xã.



Trước đó, xã Hưng Trung tiếp nhận 48 tấn gạo của Chính phủ để hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Sau khi nhận gạo, xã thông báo hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 15kg/khẩu, hộ nghèo và cận nghèo 7kg/khẩu, hộ bình thường 4kg/khẩu. Nhưng khi gạo về đến xóm thì hộ đặc biệt khó khăn chỉ còn 10kg/khẩu, những hộ còn lại chỉ được nhận bình quân 5kg/khẩu.



Được biết, những sai phạm về tiền và gạo nêu trên đã xảy ra tại 12/15 xóm của xã Hưng Trung.Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Trần Xuân Trung thừa nhận những thông tin nêu trên là có thật và cho biết: "UBND huyện đang yêu cầu UBND xã Hưng Trung thu hồi tiền, gạo trả cho dân và sau đó sẽ xử lý tất cả những cán bộ vi phạm".





Theo VŨ TOÀN (TTO)