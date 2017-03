Cam kết với dân: Tết an toàn

Đó là quyết liệt chống trộm cắp, cướp giật và triệt đường vào TP của thực phẩm không đảm bảo an toàn. Pháp Luật TP.HCM ghi nhận kế hoạch triển khai cụ thể của một số đơn vị để thực hiện chỉ đạo trên.

“Công an TP dự báo gần tết tình hình án trộm cắp, cờ bạc và bột phát xâm hại tính mạng sức khỏe do ăn nhậu sẽ diễn biến phức tạp. Ngành công an đã triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các khu vực tổ chức lễ hội, vui chơi giải trí tập trung đông người, đảm bảo an ninh trật tự khu vực trung tâm TP...”. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết như trên tại cuộc họp báo chiều 21-1.

Căng mình chống trộm

Tướng Minh cũng cho hay một công tác trọng tâm là chống trộm đột nhập dịp tết. Theo đó, Công an TP đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực nắm chắc tình hình tại cơ sở, nhất là các hộ vắng nhà để phòng trộm đột nhập. Tăng cường phối hợp với các lực lượng sẵn có tại địa phương như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố... để tổ chức các tổ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự khu vực dân cư. Bên cạnh đó, đoàn thể cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự bảo vệ tài sản, nhắc nhở, cảnh giác giúp nhau.

Theo ông Phạm Thành Kiên, Chủ tịch UBND quận 1, năm nay thời gian nghỉ tết dài sẽ có nhiều người dân đi chơi hoặc về quê đón tết lâu ngày. “Quận 1 vẫn tiếp tục thực hiện mô hình vận động người dân cung cấp số điện thoại liên hệ cho hai hộ liền kề trước khi đi vắng. Đồng thời cung cấp số điện thoại của chủ tịch phường, công an phường để khi có sự cố xảy ra có thể xử lý nhanh nhất, nhằm đảo bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân” - ông Kiên nói.





Người dân mua sắm tết. Ảnh: ANH TRẦN

Quận 12 là nơi có lượng dân nhập cư đông nên dịp tết sẽ có một lượng lớn công nhân, người lao động về quê đón tết. Ông Trần Ngọc Hổ, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận 12 trong thời gian trước, trong và sau tết, UBND quận đã triển khai từ suốt một tháng nay. Ngành công an đã xây dựng các giải pháp chuyên môn để phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp các lực lượng quân đội, dân phòng, bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo cho người dân được vui xuân đón tết. Thời gian này, quận cũng tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, yêu cầu các phường thường xuyên nhắc nhở bà con tắt các hệ thống điện, bếp gas trước khi ra khỏi nhà và đặc biệt cẩn thận khi đốt vàng mã hoặc thực hiện các lễ cúng truyền thống để đảm bảo an toàn cháy nổ. Quận đã tổ chức đi kiểm tra, nhắc nhở một số khu vực trọng điểm như chợ, khu dân cư tập trung, nhà trọ.

An toàn tuyệt đối các điểm vui chơi

Ông Phạm Thành Kiên, Chủ tịch UBND quận 1, cho biết UBND quận đã giao công an quận chủ trì, chỉ huy các lực lượng phối hợp như thanh tra xây dựng, dân quân, dân phòng, thanh niên xung phong, trọng điểm tập trung vào các điểm vui chơi. Theo đó, mỗi điểm vui chơi như chợ hoa, hội hoa xuân, đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ… sẽ có một kế hoạch riêng của công an ngoài kế hoạch chung của quận. “UBND quận 1 quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là vào những thời điểm như đêm khai mạc đường hoa, đường sách, giao thừa… Trước, trong và sau tết đều bố trí các ca trực để đảm bảo an ninh trật tự” - ông Kiên nhấn mạnh.

Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình, cũng cho hay trong đợt cao điểm thực hiện kế hoạch của Công an quận Tân Bình về tăng cường chống cướp giật, trộm cắp trên địa bàn, Công an phường 2 xác định bảo vệ an toàn cho khách tại khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ và khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất là một trọng tâm công tác trong đợt cao điểm. Công an phường đã triển khai toàn bộ lực lượng chiến đấu phối hợp hình sự công an quận cùng với các lực lượng khác của quận để luân phiên tuần tra liên tục để chống cướp giật, trộm xảy ra tại khu vực sân bay và các khu vực trọng điểm của phường.

Ngay tối 23-1, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Bình đã bắt quả tang Ngô Hoàng Dũng (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản của một hành khách vừa rời khỏi sân bay. Nhóm Ngô Hoàng Dũng mới xuất hiện gần đây tại khu vực sân bay để cướp giật tài sản của khách đã bị công an phường phát hiện báo với hình sự quận để theo dõi, bắt giữ.

NHÓM PHÓNG VIÊN