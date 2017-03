Cấm khai thác đá “tổ ong đỏ” ở nghĩa địa

Bà Phạm Thị Phương Mai, chủ tịch phường An Tây, TP Huế cho biết việc khai thác đá của người dân trong thời gian vừa qua là khai thác tài nguyên trái pháp luật và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.



Cũng theo bà Mai, phường có dự án làm trường tiểu học ở khu tái định cư xóm Hành 2, trong đó gồm cả việc di dời mồ mả ở phần đất xây trường. trong lúc người dân đào mồ lên đã lộ ra nhiều đá tổ ong đẹp phía dưới, dẫn đến tình trạng người dân đổ xô đi khai thác trong thời gian qua.



Trong hai ngày (6 và 7-12) UBND phường An Tây đã tiến hành cho san lấp mặt bằng tại khu vực nghĩa địa mà người dân đã khai thác trước đó.





Theo NGỌC THỤ (TTO)