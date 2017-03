Ngày 2-3, thượng tá Nguyễn Văn Phạm - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Long An - cho biết kết quả điều tra đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Liên (ở xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh) cho rằng có hai thanh niên lừa đảo con bà là Thái Trường An (18 tuổi) để chiếm đoạt tài sản khi qua Campuchia đánh bạc là sai sự thật. Thật ra chính Trường An đã trực tiếp “cầm mạng” để đánh bạc ở Campuchia.

Theo hồ sơ, khoảng 14g ngày 26-1 Trường An đi làm ở Bình Dương về thăm nhà ở xã Nhơn Hòa. Tại đây Trường An gặp Nguyễn Quốc Cường (17 tuổi), Châu Long Hậu (19 tuổi, cùng ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh).

Cả ba rủ nhau qua casino Campuchia đánh bạc. Khi đến thị trấn Tân Thạnh thì Trường An đem cầm chiếc xe máy giá 2 triệu đồng. Sau đó ba người đón xe buýt đến cửa khẩu Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa và tiếp tục đi xe ôm qua Campuchia. Sau khi thua hết tiền, vàng cả ba quay về thị trấn Tân Thạnh.

Chiều 27-1, cả ba tiếp tục đón xe buýt qua Campuchia “cầm mạng” đánh bạc. An “cầm mạng” giá 3.000 USD, tương đương 66 triệu đồng, Hậu cầm 2.000 USD tương đương 44 triệu đồng chơi tới chiều thì thua sạch túi, bị bảo vệ sòng bạc bắt giữ. Ngày 2-2, gia đình Hậu đem 42 triệu đồng chuộc Hậu về. Bốn ngày sau gia đình An đem 88 triệu đồng chuộc An về.

Theo Lam Sơn (TTO)