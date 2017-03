Cấm nhân viên mang quá 200.000 đồng khi đi làm!

Phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm việc với Ban Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise, Chủ tịch Công đoàn và Chánh văn phòng công ty về vấn đề này. Được biết, ngày 16-1-2013, Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đã ra Thông báo quy định một số nội quy đối với người lao động, dẫn đến sự bất bình của một số nhân viên trong công ty.



Thông báo có nội dung chủ yếu như sau: “Tất cả nhân viên khi đi làm không được mang theo số tiền vượt quá 200.000 đồng. Nếu nhân viên nào mang theo số tiền vượt quá 200.000 đồng khi ra về mà bị kiểm tra phát hiện thì sẽ bị thu hồi số tiền dư và xử lý theo quy định của công ty. Trừ trường hợp đặc biệt cần đem theo số tiền vượt quá 200.000 đồng thì phải có đơn phê duyệt của chủ quản mới được ra khỏi phạm vi công ty.



Tất cả nhân viên ra vào công ty ngoài việc phải bấm thẻ thì phải dừng xe tại chốt bảo vệ cổng chính để bảo vệ kiểm tra. Nếu phát hiện bất cứ vật phẩm nào thuộc của công ty hoặc không thuộc tài sản cá nhân của nhân viên thì sẽ bị thu hồi, đồng thời nhân viên nào không dừng xe để bảo vệ kiểm tra thì sẽ bị xử lý theo quy định công ty”. Thông báo nêu trên có hiệu lực từ ngày 18-1-2013.



Ban Giám đốc Công ty cho biết, sở dĩ công ty ra thông báo này là do thời gian qua tại công ty đã xảy ra nhiều trường hợp khách đến chơi golf bị mất tiền bạc, tài sản. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng mất tiền, tài sản vẫn tiếp tục diễn ra ở các bộ phận, nhất là khu vực sân golf. Nhiều khách đến chơi golf phản ánh họ thường bị mất tiền và tài sản quí mang theo trong túi đựng dụng cụ chơi golf.



Trước khi ra thông báo nói trên, công ty đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên trong Ban giám đốc, đại diện Công đoàn và người lao động. Tất cả đều nhất trí với nội dung thông báo. Do vậy, đây không phải là quyết định mang tính cá nhân của bà Tổng giám đốc Liu Mei Teh. Cho đến khi nhận được đơn khiếu nại do Tòa soạn báo chuyển đến, Ban Giám đốc chưa hề nhận được bất kỳ sự phản ứng nào từ phía người lao động.



Tiếp xúc với phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu, bà Liu Mei Teh, Tổng Giám đốc Công ty Vũng Tàu Paradise cho rằng, việc kiểm tra nhân viên khi ra vào khu vực làm việc là việc bình thường mà hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch đều áp dụng. Mặc dù thông báo quy định: “Nhân viên đi làm không được mang số tiền vượt quá 200.000 đồng, và nếu nhân viên nào mang theo số tiền vượt quá 200.000 đồng khi ra về mà bị kiểm tra phát hiện thì sẽ bị thu hồi số tiền dư và xử lý theo quy định của công ty”, nhưng từ khi ra thông báo đến nay Công ty không hề tiến hành lục soát, khám xét nhân viên như nội dung phản ánh trong đơn khiếu nại. Quy định như vậy chỉ nhằm mục đích răn đe, tạo tâm lý cho nhân viên “sợ bị khám xét” mà chấp hành nghiêm.



Xung quanh vấn đề này, ông Đoàn Thái Long, Chủ tịch Công đoàn công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise cho biết, sau khi có thông báo này, ông cũng đã nhắc nhở bảo vệ có thái độ hòa nhã đối với nhân viên khi cần kiểm tra. Bản thân ông cũng thường xuyên quan sát và không thấy xảy ra trường hợp lục xét túi xách, hoặc khám người nhân viên ở cổng bảo vệ. “Chúng tôi phải nghĩ đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Theo tôi, nếu lãnh đạo công ty làm sai thì phải sửa sai” - ông Long khẳng định.



Sau khi làm việc với phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25-1, Ban Giám đốc Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đã ra thông báo mới điều chỉnh số tiền mà nhân viên caddie được mang theo khi đi làm không vượt quá 1.000.000 đồng, nhân viên các bộ phận khác thì không quá 200.000 đồng. Công ty yêu cầu bảo vệ phải có thái độ vui vẻ, hòa nhã khi kiểm tra nhân viên, không được có thái độ xúc phạm, thiếu nhã nhặn, coi nhân viên là người vi phạm.



Việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ trật tự an ninh trong khu vực kinh doanh của mình là quyền và trách nhiệm của Công ty Vũng Tàu Paradise. Tuy nhiên, các biện pháp này không được trái với pháp luật Việt Nam, không được xâm hại đến danh dự, nhân phẩm và các quyền của người lao động đã được pháp luật bảo vệ.

* Quy định không đúng pháp luật

Việc Ban giám đốc Công ty chỉ cho phép nhân viên đi làm mang theo không quá 200.000 đồng vào công ty là việc làm hạn chế quyền tự do của công dân. Nếu bảo vệ của công ty lục xét người công nhân như nội dung đơn thư phản ánh thì đây là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động, đồng thời vi phạm điều 71 của Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”.

Nếu phát hiện nhân viên trộm cắp tài sản của khách đến chơi golf, thì Công ty có thể kỷ luật họ bằng các hình thức theo quy định tại điều 123, 125, 125 Bộ luật Lao động nếu tài sản trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng. Nếu tài sản trộm cắp có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 138 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong quản lý kinh tế, doanh nghiệp có nhiều cách để hạn chế việc trộm cắp tài sản. Ví dụ khi khách vào siêu thị để mua sắm, nhân viên bảo vệ yêu cầu khách để túi xách trong các ngăn tủ ở bên ngoài và khóa lại, khách hàng tự giữ chìa khóa. Khi khách hàng ra về thì mở khóa lấy tài sản của mình. Một số khu du lịch khác hiện nay cũng áp dụng biện pháp này để giữ tài sản cho du khách. Nếu khách đến siêu thị mà bị kiểm tra như Công ty Liên doanh Vũng Tàu- Paradise kiểm tra nhân viên mỗi khi ra vào cổng thì thử hỏi có tồn tại được hay không?

Luật sư Nguyễn Chí Dân (Công ty luật Chí Dân)

Theo LAM PHƯƠNG (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)