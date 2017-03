Camera giúp phá án, ngăn kẻ gian

Một số cửa hàng cung cấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn TP.HCM khi được PV khảo sát vào hôm 15-3 cho biết từ gần cuối năm 2015 đến nay, người dân ở TP.HCM ồ ạt lắp camera để đảm bảo an ninh trong sinh hoạt, kinh doanh. “Việc lắp đặt camera an ninh sẽ giúp chúng tôi kiểm soát an ninh tốt hơn” - ông Nguyễn Văn Bao (phường 13, quận Tân Bình) nhận xét.

Camera “lôi” ngay kẻ trộm, cướp

Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Chánh bắt nóng một nhóm trộm. Vụ án được phá nhanh là nhờ các hình ảnh trích xuất camera ghi nhận hình dạng và biển số xe của nghi can.

Trưa 12-3, Công an phường Hiệp Bình Chánh nhận tin báo một hộ dân ở khu phố 6 bị trộm xe máy, máy tính và điện thoại. Công an phường và Đội CSHS Công an quận đến hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh.

Từ dữ liệu này, CSHS nhận định đây là những kẻ trộm chuyên nghiệp nên nhiều khả năng chúng sẽ tiếp tục gây án. Vì vậy CSHS tổ chức tuần tra trên nhiều tuyến đường. Khoảng 22 giờ ngày 12-3, họ phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy có nhiều đặc điểm như camera ghi nhận nên khống chế. Hai thanh niên này là Nguyễn Thành Tâm (20 tuổi, quận Gò Vấp) và Trần Thế Anh (24 tuổi, quận Bình Thạnh) được đưa về trụ sở công an và “hiện nguyên hình” là những đối tượng đạo chích chuyên nghiệp.

Trước đó, sáng 21-1, một băng nhóm dàn cảnh móc túi, kéo lê người đàn ông trên đường Bàn Cờ (quận 3) bị camera an ninh bên đường ghi lại được, gây bức xúc cho nhiều người dân. Từ clip này, tổ CSHS đặc nhiệm Công an quận 1 xác định Nguyễn Thị Thảo (ngụ quận 4) cầm đầu băng nhóm, đang được họ theo dõi lâu nay. Sau đó, CSHS đặc nhiệm tung quân trên nhiều tuyến đường trọng điểm và trưa cùng ngày đã ốp gọn bảy người trong băng nhóm.





Gần đây, người dân ở TP.HCM ồ ạt gắn camera an ninh cho gia đình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Camera phối hợp phá trọng án

Giết, cướp xe ôm luôn là những vụ án hóc búa đối với lực lượng CSHS. Thế nhưng gần đây CSHS đã khám phá nhanh chóng vụ án Nguyễn Hoàng Minh (20 tuổi, Việt kiều Singapore) giết hại người xe ôm ở quận Bình Thạnh nhờ sự hỗ trợ đắc lực của camera. Hình ảnh camera của người dân ghi cảnh một thanh niên siết cổ nạn nhân rồi cướp xe, tài sản và tẩu thoát…

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng CSHS Công an quận Bình Thạnh, cho biết ngoài kinh nghiệm và nhận định đúng hướng thì điểm thành công lớn nhất của vụ án là việc khai thác dữ liệu từ camera an ninh. “Camera tại hiện trường giúp công an nắm bắt được hình dáng, quần áo, thế võ hung thủ ra tay đối với nạn nhân…” - Thiếu tá Đoàn nói.

Hình ảnh do camera ở hiện trường ghi được dòng chữ JiuJitsu trên lưng áo nghi can. Lần theo đó, cảnh sát tìm thấy đối tượng nghi vấn tham gia lớp võ tại tòa nhà The Manor. Cũng qua hệ thống camera tại tòa nhà này, cảnh sát đã phát hiện được nghi can có các đặc điểm mà camera ở hiện trường ghi nhận. “Từ đây, mọi hành động của nghi can đều bị bám sát và không lâu sau cảnh sát đã bắt nóng Minh với những chứng cứ thuyết phục” - Thiếu tá Đoàn chia sẻ.

Người dân yên tâm hơn

Ông Nguyễn Văn Bao làm chủ một cửa hàng sửa xe ở phường 13 (quận Tân Bình) bị mất trộm đồ nghề nên quyết định gắn camera an ninh. “Cũng nhờ camera mà chúng tôi phát hiện một vụ trộm tiền. Camera “tả lại” đầy đủ diễn biến hành vi trộm, ghi rõ khuôn mặt người trộm (là người trong nhà) nên không khó để xử lý. Nếu không có camera thì chúng tôi sẽ ôm mối nghi kỵ, dễ dẫn đến mất tình cảm trong gia đình” - ông Bao nói thêm.

Tương tự, bà Trần Thị Ngọc Thanh (quận Tân Bình) cho biết gia đình bà gặp nhiều vấn đề về an ninh trật tự trước nhà. Dù bà Thanh đã phản ánh đến cơ quan chức năng song không có chứng cứ thuyết phục nên chưa giải quyết thấu đáo. “Tôi quyết định gắn camera an ninh để thu thập bằng chứng rồi chuyển cho công an phường xử lý” - bà Thanh nói.

Trong khi đó, ông L. (chủ camera hình ảnh băng nhóm dàn cảnh móc túi trên đường Bàn Cờ) cho biết sau vụ việc đã cung cấp đoạn clip cho công an. Tại trụ sở công ty cũng là nhà, ông L. gắn nhiều camera trong và trước nhà. Nhiều người dân ở khu vực cũng gắn camera và kết nối với camera quan sát của phường. Nhờ đó, nhiều vụ trộm, cướp xảy ra ở khu vực gần đây đã được phá. “Sau vụ dàn cảnh cướp tiền đã nêu, ngày 19-2, camera an ninh ở hẻm 114 Bàn Cờ ghi cảnh năm thanh niên giật dây chuyền của một người trong hẻm. Chúng ra tay rất táo tợn và bỏ đi ung dung nhưng khuôn mặt, biển số xe đều bị ghi lại đã hỗ trợ tích cực cho công an truy bắt chúng” - ông L. dẫn chứng.

Theo ông L., camera của người dân kết nối với hệ thống ở công an phường là điều tốt và người dân an tâm hơn. Song cũng cần lưu ý đến việc đảm bảo tính riêng tư của người dân.