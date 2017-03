(PL)- Ngày 29-10, một lãnh đạo Phòng An ninh Văn hóa Công an tỉnh Long An cho biết:

Cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ ông Nguyễn Công M. (cán bộ kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh) bị cho là đặt camera siêu nhỏ trong nhà vệ sinh nữ ở nhà sách Trung Tâm (phường 2, TP Tân An). Sau khi có kết luận chính thức cơ quan này mới có cơ sở xử lý. Trước đó, ông M. đã tường trình vụ việc này trước Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đài PTTH Long An (ông M. là đảng viên). Theo đó, ngày 18-10, ông đến nhà sách Trung Tâm mua trà. Do nhà vệ sinh nam đang có người nên ông sử dụng nhà vệ sinh nữ, sau đó ông làm rơi camera siêu nhỏ xuống sàn nhà vệ sinh nên nhặt để trên ngạch cửa. Khi đi ra, ông bỏ quên camera trong nhà vệ sinh. Cũng theo Đài PTTH tỉnh Long An, hiện ông M. vẫn đi làm việc bình thường. Ngày 18-10, chị H. (nhân viên nhà sách) vào nhà vệ sinh của nhà sách Trung Tâm (thuộc Công ty CP Sách và Dịch vụ Văn hóa tỉnh Long An) và phát hiện gần lỗ thông gió trần nhà có gắn một camera siêu nhỏ. Chị H. lấy xuống và báo với lãnh đạo nhà sách. Một lúc sau, ông M. vào nhà vệ sinh nữ thì bị công an mời về trụ sở làm việc. TƯỜNG VÂN