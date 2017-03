Cán bộ “giúp” dân trục lợi tiền bồi thường

Ngày 7-8, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ba bị can nguyên là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can gồm: Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Duy Giáp đều là cựu cán bộ Phòng Bồi thường thiệt hại - Giải phóng mặt bằng của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Ra giá với từng hộ

Theo hồ sơ, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Duy Giáp cùng một số cán bộ khác được giao làm công tác kiểm kê, áp giá bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án này. Tại ấp 7, xã Vĩnh Viễn A có các hộ Tiêu Văn Vũ, Tiêu Quốc Văn, Đồng Quang Nhật An, Đào Thanh Giảng, Võ Hoàng Hưởng do chưa xác định được mốc thời gian cất nhà nên theo quy định mức được áp giá bồi thường bằng 0. Các hộ nói trên đã gửi đơn yêu cầu xem xét, lãnh đạo tỉnh đã giao cho UBND xã Vĩnh Viễn A xác minh, nếu các hộ xây dựng trước ngày công bố quy hoạch thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Còn nếu xây dựng sau thời gian này thì không được bồi thường, hỗ trợ…





Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Viễn A nơi dân tố cáo chuyện tiêu cực. Ảnh: GIA TUỆ

Biết tinh thần chỉ đạo trên, Phúc, Phương, Giáp đã đến nhà ông Bùi Tiến Thủ - trưởng ấp 7, xã Vĩnh Viễn A tác động, định hướng ông Thủ họp dân, lập biên bản xác định các hộ trên cất nhà trước ngày công bố quy hoạch. Sau đó Phúc và Phương lập biên bản với nội dung các hộ này cất nhà trước thời điểm công bố quy hoạch rồi chuyển cho ông Thủ ký và lãnh đạo xã xác nhận. Nhờ đó các hộ trên đã được nhận bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền trên 372,5 triệu đồng sai quy định.

Các hộ dân khai nhận đã gặp Giáp, Phúc và Phương để nhờ vả và Giáp chủ động đưa ra mức giá với từng hộ. theo đó hộ ông An, Giang, Hưởng mỗi người 20 triệu đồng; các ông Vũ, Văn tổng cộng 35 triệu đồng. sau đó, các hộ nhờ vả đã chi đúng số tiền trên cho Giáp, Phúc và Phương.

Lừa để dân phải "chạy chọt"

Ngoài các hộ trên, Nguyễn Văn Phương còn lừa hộ ông Chiêm Thanh Hùng lấy 15 triệu đồng. Cụ thể, đất của ông Hùng dù chưa có giấy đỏ nhưng là đất hương hỏa nên theo quy định khi Nhà nước thu hồi được bồi thường. Phương lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân tác động làm cho ông Hùng ngộ nhận là đất không trong diện được bồi thường nên vợ ông Hùng phải đến chạy chọt bồi dưỡng.

Theo kết luận điều tra, Phúc, Phương và Giáp đã nhận của các hộ dân tổng cộng 111,5 triệu đồng, đem cho ông Thủ trên 15 triệu đồng, còn lại chia nhau.

Cơ quan điều tra cho rằng các ông Lâm Quốc Hùng - chủ tịch, Chiêm Hữu Phước - Phó chủ tịch xã Vĩnh Viễn A và Bùi Tiến Thủ - trưởng ấp 7 có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. nhưng các vị này do không biết được việc làm của nhóm Phương và không có động cơ vụ lợi nên đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ cho Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ kiểm điểm, xử lý theo quy định.

GIA TUỆ