Cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư bị tàu tông chết

Nạn nhân là chị Đồng Thị Kiều Vân (SN 1978), cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư, cư trú ở thôn Mỹ Cầu.



Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vào thời điểm trên, chị Vân đi qua đường sắt, do không chú ý quan sát đã bị tàu chở khách số hiệu R158 đi tuyến Lạng Sơn - Hà Nội va vào.



Vụ tai nạn đang được Công an TP Bắc Giang thụ lý giải quyết.



Theo Thuỳ Ninh (Bắc Giang Online, NLĐ)