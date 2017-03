Cán bộ tòa “cầm nhầm” xe con

Ngày 23-7-2009, anh L.V.P (giáo viên Trường THPT Bán công Kỳ Anh) thuê chiếc xe con trên của một người ở TP Hà Tĩnh rồi nhờ anh N. (ở huyện Kỳ Anh) dẫn đến nhà bà H. để cầm xe vay 120 triệu đồng (lãi 2%/tháng), thời gian vay 15 ngày. Hiện P. đã bỏ trốn nên bà H. kiện N. ra TAND huyện Kỳ Anh để đòi tiền đã cho P. vay. TAND huyện Kỳ Anh đã thụ lý đơn kiện của bà H.

Vừa qua, chủ xe trình báo công an việc bị P. lừa thuê xe mang đến cầm để vay tiền bà H. Khi Công an TP Hà Tĩnh vào cuộc điều tra thì bà H. mang xe giao công an.

Đ.LAM