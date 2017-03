Cán bộ Trung tâm Bảo trợ đánh cụ già

Ngày 16-5, chúng tôi phản ánh việc ông Nguyễn Minh Hoài (52 tuổi), chuyên viên quản lý người lang thang, ăn xin của Trung tâm Bảo trợ xã hội (trung tâm) Khánh Hòa, thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, đánh người với lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hải, nơi đặt trụ sở trung tâm. Vị lãnh đạo này cho biết: “Chúng tôi sẽ cho người xác minh cụ thể vụ việc này. Nếu có việc cán bộ trung tâm dùng cây đánh người già, sẽ lập hồ sơ để làm rõ”.

Tiếp xúc với chúng tôi, một nhân chứng kể: Chị Nguyễn Thị V. bị tâm thần, lang thang, đang được chăm sóc tại trung tâm. Sáng 30-4, chị này ngồi khóc vì bị mất gần 700.000 đồng. Khi thấy chị V. khóc, ông Hoài đến tìm hiểu rồi sau đó vào hỏi bà Nguyễn Thị C. (78 tuổi, trú huyện Đồng Xuân, Phú Yên) cũng đang được chăm sóc tại trung tâm: “Bà có lấy tiền của chị V. không”? Bà C. trả lời là không lấy. Ông Hoài bước đến, lục trong người bà C., thấy có 900.000 đồng và cho rằng đó là số tiền mà bà đã lấy của chị V. nên ông mang 900.000 đồng này đưa cho chị V.

Giao tiền cho chị V. xong, ông Hoài liền dùng một cành cây khô, dài khoảng 1 m đánh nhiều cái vào hai bàn tay và mông bà C.

Bà T. kể lại sự việc của mình và bà C. bị đánh. Ảnh: LÊ XUÂN

Tường trình của ông Hoài

Thấy ông Hoài đánh cụ già nên bà T., người đang được chăm sóc tại trung tâm, liền can ngăn và phân trần với ông Hoài: 900.000 đồng kia là của bà C. vì trước đó có người vào thăm, cho tiền bà C. nên bà T. biết bà C. có 900.000 đồng. “Tuy nhiên, ông ấy không nghe, lấy cây đánh luôn cả tôi. Sau khi đánh bà C. và tôi làm khúc cây gãy, ông Hoài ra sân lấy cây khác vào đánh tiếp” - một nhân chứng kể.

Sau khi ông Hoài bàn giao ca trực, mọi người tìm thấy số tiền của chị V. rơi ở dưới gầm giường nên nhân viên ca trực đã trả lại tiền cho bà C., giao số tiền vừa tìm thấy cho chị V.

Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm đã đưa bà T. và bà C. đi khám bệnh. Bệnh viện ghi nhận trên người bà T. có bảy vết bầm tím ở tay và mông, bà C. có nhiều vết bầm tím.

Trong tường trình, ông Hoài cũng thừa nhân sự việc nêu trên là có thật. Ông lý giải vì quá nóng nảy, không tìm hiểu cặn kẽ vấn đề và đứng ra xin lỗi bà T., bà C. cùng người nhà nạn nhân.

Ngày 16-5, ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, cho biết Sở đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh xử lý nghiêm ông Hoài vì có hành vi đánh người, qua đó chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo vụ việc về Sở trước ngày 30-5.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hải cho biết chưa nắm rõ sự việc, phía Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cũng không báo cáo lên công an phường. “Chúng tôi sẽ cho người xác minh cụ thể vụ việc này…” - vị này cho biết.

LÊ XUÂN