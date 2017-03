Cán bộ xã mất chim, công an 'dùng hình' với cháu 10 tuổi?

Sáng 27/9, trao đổi với phóng viên VTC News, chị Hà Thị Tình (44 tuổi - Trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) cho biết, anh Trần Văn Hải (hàng xóm với chị Tình, hiện là xã đội phó xã Thanh Tùng) bị mất con chim chào mào. Sự việc được anh Hải báo lên công an xã.

Khoảng 17 giờ ngày 30/7/2014, có một cán bộ công an xã đến nhà trao đổi miệng với anh Nguyễn Viết Thành (43 tuổi - chồng chị Tình) để đưa cháu Nguyễn Viết Hạnh (10 tuổi) lên xã gặp ông Trần Văn Trọng - Trưởng Công an xã Thanh Tùng có tí việc, không nói rõ cụ thể lên để làm gì. Anh Thành đồng ý để cháu Hùng chở cháu Hạnh đi theo cán bộ công an lên UBND xã. Chị Tình và cháu Hạnh trao đổi với phóng viên VTC News Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau 2 tiếng được mời lên UBND xã thì cháu Hạnh trở về trèo lên giường nằm khóc, không ăn cơm. Gặng hỏi con thì được cháu cho biết bị ông Trọng và ông Nguyễn Phùng Sinh - Công an viên thường trực xã Thanh Tùng "dùng hình" lấy lời khai. Kiểm tra tay thấy bị sưng tấy, thâm đen trên 3 đốt tay.

"Tối đó nhà dọn cơm ra thì Hạnh mới về, cháu không ngồi vào ăn mà lên giường nằm khóc. Hỏi cháu mới bảo bị các chú công an kẹp tay. Nghe con nói mà sốt ruột, tôi liền đến nhà anh Hải hỏi chuyện ăn trộm chim thế nào mà để công an gọi lên tra tấn, để bây giờ về cháu khóc làm cả nhà không ai ăn được cơm..." - chị Tình kể lại.



Từ nhà anh Hải, chị Tình tiếp tục tìm đến nhà trưởng công an xã, dò hỏi lúc chiều vì lý do gì mà kẹp tay cháu Hạnh, đồng thời muốn biết ai là người cấp tin con mình ăn trộm chim để triệu tập cháu lên như thế. Tuy nhiên, ông Trọng trả lời để ông hỏi lại anh Sinh xem có kẹp cháu hay không. Còn chuyện ai báo tin thì không nói được, đây là quy định.



Những ngày sau đó, cháu Hạnh có biểu hiện hoảng sợ, hay quên. Đi học mang nhầm sách môn học, nhiều lần quên xe đạp mà không nhớ đã để ở đâu.





Những vết bầm trên tay cháu Hạnh mà gia đình tố do quá trình "hỏi cung" gây nên - Ảnh gia đình cung cấp

Công an huyện: "Đúng quy trình công tác"



Liên quan đến sự việc cháu Hạnh nói bị công an kẹp tay, chị Tình gửi đơn lên Công an xã Thanh Tùng tố cáo việc ông Trọng và ông Sinh đã "dùng hình" con mình. Đến ngày 13/8/2014 tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện Thanh Chương để yêu cầu vào cuộc điều tra, làm rõ.



Sau một tháng, ngày 12/9/2014, Công an huyện Thanh Chương có công văn số 748/CV-CAH (PTX) do Đại tá Đặng Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Thanh Chương, ký, trả lời cho chị Tình xung quanh nội dung đơn thư tố cáo.



Nội dung công văn nêu rõ, sau khi nhận được đơn của chị Tình, Công an Thanh Chương phân công tổ công tác trực tiếp đến xã Thanh Tùng xác minh làm rõ sự việc. Căn cứ kết quả của tổ công tác, ngày 10/9/2014, cơ quan này phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Thanh Tùng tổ chức gặp gỡ và đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị.





Theo đó, đồng chí Trần Văn Trọng và đồng chí Nguyễn Phùng Sinh triệu tập cháu Hạnh đến trụ sở UBND xã để điều tra làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo của anh Trần Văn Hải là đúng quy trình công tác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cháu Hạnh không mời người giám hộ theo quy định pháp luật là vi phạm quy trình công tác.

Về việc tố ông Trọng và ông Sinh trong thời gian làm việc đã đưa ra những công cụ hỗ trợ để nhục hình, cụ thể dùng bút điện kẹp vào 3 ngón tay cháu Hạnh dẫn đến bầm tím là chưa có căn cứ để khẳng định. Vì từ trước đến nay Công an xã Thanh Tùng nói riêng và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương nói chung, không được trang bị bút kẹp điện.

Công văn Công an huyện Thanh Chương trả lời đơn khiếu nại của chị Tình

Liên quan đến sự việc, Công an huyện này đã có công văn yêu cầu UBND xã Thanh Tùng tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm, để làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật hành chính việc làm sai quy trình công tác của đồng chí Trọng và đồng chí Sinh.

Trên là trả lời của Công an huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu của phóng viên VTC News lại có những tình tiết mới, xuất hiện một số thông tin mâu thuẫn chính những gì Công an xã Thanh Tùng nói và gia đình cháu Hạnh tố cáo.

