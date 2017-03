Cán bộ xã mất việc vì tin kẻ lừa đảo

Tháng 4-2009, Vũ Mạnh Cường (ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, xưng là cán bộ một công ty kinh doanh phân bón muốn bán phân trả chậm. Sau khi làm quen với ông Đỗ Văn Hưng, cán bộ Văn phòng xã, Cường khoe là mình có thể xin cho hai người vào làm việc tại BV Phụ sản Hải Phòng.

Nghe thế, ông Hưng giới thiệu cho một cán bộ của xã và người này đã đưa Cường đến gặp ông Đ. và ông S. Hai ông này đồng ý đưa 100 triệu đồng để Cường tìm việc cho con gái của họ. Giữa tháng 4-2009, ông Hưng, vị cán bộ xã đi cùng ông Đ., ông S. đến BV giao hồ sơ, tiền cho Cường và Cường ôm tiền… chuồn thẳng!

Bị mất tiền, ông Đ., ông S. đã tố cáo ông Hưng là kẻ lừa đảo nên công an gọi ông lên “hỏi thăm”. Tại công an, ông Hưng thành thật: Nghe Cường nói có khả năng xin việc nên muốn giúp con em trong xóm có việc làm chứ ông không hề hay biết đó là kịch bản của kẻ lừa đảo. Trong khi Công an quận Hồng Bàng đang điều tra vụ việc, ngày 23-12-2009, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vĩnh Bảo đã có quyết định khai trừ đảng ông Hưng vì cho rằng đã vi phạm tư cách đảng viên, chủ mưu trong việc giới thiệu xin việc làm trái quy định và là đồng phạm của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chưa đầy một tháng sau, chủ tịch huyện Vĩnh Bảo kỷ luật buộc thôi việc ông Hưng với lý do mà UBKT Huyện ủy nêu.

Sau khi điều tra, công an huyện có thông báo cho Huyện ủy và xã Liêm Am rằng ông Hưng không là đồng phạm, không được hưởng lợi bất kỳ lợi ích nào từ vụ lừa đảo của Cường nên ông Hưng đã khiếu nại hai quyết định kỷ luật đến các cơ quan chức năng. Giữa tháng 7-2011, UBKT Huyện ủy sửa quyết định kỷ luật với ông Hưng từ chủ mưu, đồng phạm xuống còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; tiếp tay cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản… và giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ Đảng với ông.

Với khiếu nại về việc buộc thôi việc, ngày 10-11-2011 Thanh tra huyện thừa nhận khi kỷ luật ông Hưng, huyện đã không căn cứ vào kết quả xác minh của công an. Thanh tra cho biết sẽ đề nghị hạ mức kỷ luật xuống cảnh cáo và phục hồi công tác cho ông. Tuy nhiên, một tháng sau huyện Vĩnh Bảo vẫn giữ nguyên kỷ luật buộc thôi việc ông Hưng.

Việc kỷ luật ông Hưng là cần thiết vì ông đã vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong vụ này, nếu không có mặt ông Hưng, chưa chắc gia đình nạn nhân bị mất cả trăm triệu đồng… Tuy nhiên, ở góc độ khác ông cũng là nạn nhân của bọn lừa đảo nên hai quyết định kỷ luật của huyện với ông là nặng. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Bảo về những khiếu nại của ông Hưng nhưng các lãnh đạo huyện này báo bận.

HUY HOÀNG