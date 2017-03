Cán bộ xã, thôn ăn chặn hàng cứu trợ

Với cương vị Trưởng ban Phân phối hàng cứu trợ, ông Phạm Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã An Cư, được giao trách nhiệm quản lý kho chứa gạo cứu đói cho dân, nhưng đã tự ý đưa chìa khóa để nhân viên Nguyễn Thái Hoàng mở kho lấy 60 kg gạo cho em rể là ông Lê Trọng Tuấn. Ngoài ra, những phần quà khác có tiền mặt từ 100.000 đồng mỗi suất trở lên đều có tên vợ và người thân của cán bộ. Gia đình ông Phạm Sỹ, Phó thôn Phú Tân 2 nhận đến 5 lần; gia đình ông Trần Thạnh, Trưởng thôn Phú Tân 2 nhận 3 lần và ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch MTTQ xã An Cư nhận 4 lần.

Ông Nguyễn Văn Thanh còn lập danh sách cho vợ là Phùng Thị Lập được nhận hai suất quà của ca sĩ Mỹ Tâm và MTTQ tỉnh Vĩnh Long. Ông Phạm Sỹ thì lập danh sách cho con là Phạm Văn Trung (mặc dù chưa lập gia đình, còn ở chung) được nhận quà của MTTQ tỉnh Vĩnh Long và vợ là bà Võ Thị Mai được nhận quà của ca sĩ Mỹ Tâm.

Bức xúc, người dân tố cáo. Thanh tra vào cuộc và đã phát hiện ra những sai phạm nói trên nên UBND huyện Tuy An đã ra quyết định hạn chót đến ngày 22.2.2010 xã An Cư phải thu hồi 21 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng giá trị hiện vật); tổ chức kiểm điểm và thành lập hội đồng xét kỷ luật đối với ông Phạm Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch MTTQ xã An Cư, đồng thời cách chức trưởng, phó hai thôn Phú Tân 2 và Hòa Thạnh, bầu lại trưởng, phó thôn mới.

Việc cách chức và bầu lại trưởng, phó của hai thôn đã xử lý xong, nhưng hàng cứu trợ đến bây giờ cũng chỉ mới thu hồi 7 triệu đồng, còn lại hàng hóa bằng hiện vật và 14 suất vẫn chưa thu hồi được. Điều ngạc nhiên là với những sai phạm như vậy nhưng đến nay, hai ông Phạm Văn Cường và Nguyễn Văn Thanh vẫn tại vị (!?).

Theo Đức Huy (TNO)