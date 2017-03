Cận cảnh phòng siêu sang 7.000 USD/ngày của ông Obama ở Việt Nam

Khách sạn có thiết kế lấy cảm hứng từ "con rồng huyền thoại." (Nguồn ảnh: JW Marriott Hanoi)

Góc nghỉ ngơi, thư giãn với chiếc giường sang trọng và sofa lớn. (Nguồn ảnh: JW Marriott Hanoi)

Phòng khách có thiết kế sang trọng, hiện đại. (Nguồn ảnh: JW Marriott Hanoi)

Không gian mở bốn phía với vách kính trong suốt.

Góc làm việc tiện nghi.

Nội thất tinh xảo đến từng chi tiết.

Phòng ăn.

Phòng tắm lớn tiện nghi, hiện đại.

Với 7.000 USD mỗi đêm, J.W Marriott hiện là khách sạn có giá phòng Tổng thống cao nhất Hà Nội.

7.000 USD là chi phí cho mỗi đêm ở phòng Tổng thống của JW Marriott, khách sạn tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của Hà Nội, bên cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.Kiến trúc sư người Mỹ, Carlos Zapata, người đã thiết kế Tháp tài chính Bitexco tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là người thiết kế cho dự án này với cảm hứng từ hình ảnh của "con rồng huyền thoại," một biểu tượng mang bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, biểu tượng cho sức mạnh và sự cao quý.Căn phòng Presidential Suite (phòng Tổng thống) có tổng diện tích lên tới 320 m2. Bên trong có 8 phòng riêng biệt khác nhau, 3 tivi lớn màn hình 47 inch cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Riêng phòng khách đã chiếm trọn gần một nửa tổng diện tích sử dụng chung.Đây cũng là một trong những phòng Tổng thống có diện tích lớn nhất, đắt nhất tại Việt Nam hiện nay; là một trong ba căn phòng của khách sạn mà khách thuê có thể kéo rèm đón ánh sáng tự nhiên và hướng mắt ngắm nhìn đường phố Hà Nội.Về công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh tại khách sạn, theo đại diện khách sạn JW Marriott Hanoi cho biết, cùng với Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam, công tác kiểm tra an ninh được thắt chặt từ nhiều tuần trước đó với hàng trăm nhân viên mật để chốt các kế hoạch, thiết lập hệ thống giám sát an ninh công nghệ cao của cơ quan mật vụ Mỹ.Từ việc khảo sát từng khu vực trong khách sạn, điều kiện an ninh và an toàn trong và các khu vực xung quanh, hệ thống báo động, báo cháy đều được kiểm tra và thực hành hàng ngày nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp.Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống thang máy được rà soát kỹ lưỡng mỗi ngày. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nguồn cung cấp thực phẩm, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho đoàn trong thời gian lưu trú tại khách sạn.“Đây thực sự là niềm vinh dự lớn với chúng tôi khi được phục vụ Tổng thống Barack Obama và phái đoàn của ông, cùng với vinh dự được phục vụ các lãnh đạo quốc tế tham dự liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 vào tháng Ba năm ngoái,” Tổng Giám đốc khách sạn, ông Mark Wielen chia sẻ.Tổng thống Obama là vị tổng thống thứ ba liên tiếp thăm Việt Nam kể từ khi quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ được thiết lập lại năm 1995, sau chuyến công du của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và cựu Tổng thống George W.Bush năm 2006.Chuyến công du này nhằm nêu bật cam kết của chính quyền Obama với việc tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường mối quan hệ ngoại giao, kinh tế, an ninh với các nước trong khu vực.Chiều nay, Tổng thống Obama rời Hà nội và đến Thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Sau đó, ông sẽ tới thăm Nhật Bản, dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tổ chức trong hai ngày 26 và 27/5 ở vùng Ise-Shima.Một số hình ảnh cận cảnh phòng ở của Tống thống Obama ở Việt Nam do khách sạn cung cấp: