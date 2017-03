Cần cẩu hàng chục tấn đổ ầm xuống xe tải

Hiện trường vụ tai nạn



Khi đang đổ dốc trên cầu Rạch Chiếc (mới), bất ngờ từ bên trong công trình thi công cầu Rạch Chiếc (cũ), xe cơ giới có khối cần cẩu nặng hơn 20 tấn dài hàng chục mét do tài xế Nguyễn Văn Dân (25 tuổi, quê Nam Định) điều khiển đổ ầm xuống cầu cũng cùng lúc xe anh Nhã lao đến.



Rất may nhờ có thành cầu đỡ nên cú va chạm chỉ làm hư hỏng một phần thùng xe và anh Nhã thoát chết đầy may mắn. Tuy nhiên sự cố giao thông này đã làm kẹt xe nghiêm trọng trên cầu Rạch Chiếc kéo dài đến Xa lộ Hà Nội nhiều km suốt hàng giờ liền.



Lực lượng CSGT quận 2 và Rạch Chiếc đã có mặt giải quyết sự cố.





Theo Vũ Sơn (Bee)