Cần Giờ: Dùng ghe vận chuyển thùng phiếu về trong đêm

Ông Thịnh cho biết theo quy định, quá trình bầu cử sẽ diễn ra đến 7 giờ tối ngày hôm nay (22-5) và công tác kiểm phiếu sẽ thực hiện sau đó.

Việc kiểm phiếu sẽ thực hiện ngay tại khu vực bỏ phiếu tại ấp Thiềng Liềng và sau đó sẽ vận chuyển thùng phiếu về trung tâm xã đảo Thạnh An. Tuy nhiên, ấp Thiềng Liềng nằm cách biệt so với trung tâm xã Thạnh An nên thùng phiếu sẽ được vận chuyển bằng ghe.



Ông Đoàn Công Thịnh - Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực số 17 tại ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) tuyên bố khai mạc ngày bầu cử. Ảnh: LÊ THOA



Cử tri ấp Thiềng Liềng đi bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

“Thời điểm bầu cử kết thúc tại Thiềng Liềng cũng là lúc nước ròng nên việc vận chuyển thùng phiếu sẽ rất khó khăn. Do đó chúng tôi thuê ghe nhỏ để chở thùng phiếu, sau đó anh em sẽ lội xuống sông để đẩy ghe ra ngoài nơi có nước lớn để vận chuyển thùng phiếu về xã đúng thời gian” - ông Thịnh cho biết thêm.

Toàn bộ ấp Thiềng Liềng có 575 cử tri, trong đó có 296 cử tri nữ. Tính đến đầu giờ chiều nay, ấp chỉ còn 31 cử tri chưa đến bầu cử.