Cân nhắc khởi tố bảo vệ Minh tội giết người

Ngày 25-6, Công an huyện Chương Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và chuyển bị can Lê Tuấn Minh (tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Giai Đức) lên Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố bị can Minh tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội, căn cứ vào lời khai ban đầu và chứng cứ thu thập, bảo vệ Minh không có giấy phép lái xe, không biết lái xe vẫn cố tình giành phương tiện rồi lao thẳng xe vào đám đông. Minh có đủ nhận thức, biết ôtô là nguồn nguy hiểm cao độ. Hành vi trên của bảo vệ Minh là cố tình tước đoạt tính mạng người khác, hậu quả chết người đã xảy ra nên có đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, cân nhắc, xem xét để ra quyết định khởi tố bị can Minh về tội giết người. Theo ông Khương Kim Tạo - Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông có những tiêu chí riêng. Trong đó, căn cứ được xác định là những yếu tố mang tính khách quan, còn nếu chủ động dùng phương tiện làm công cụ gây án thì đó không thể là tai nạn giao thông được. Phải làm rõ động cơ, mục đích và xem xét khi chạy xe, anh ta chạy từ từ, bấm còi cảnh báo hay chủ động lao thẳng vào đám đông. Ngoài ra, cũng phải làm rõ có sơ suất gì của phương tiện không. “Nếu có yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng tham gia để làm rõ đó là tai nạn giao thông hay giết người” - ông Tạo nói. T.TÚ