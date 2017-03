Cần Thơ: Bắt đầu trục vớt nhà hàng nổi Mỹ Khánh

Ông Lê Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, Cần Thơ) - đơn vị quản lý nhà hàng nổi nói trên, cho biết nhà hàng có chiều dài 25 m, rộng 12 m, gồm một trệt, một lầu. Phía công ty đã mời một nhóm trục vớt với kinh phí khoảng 100 triệu đồng để thực hiện công việc trục vớt bằng phương pháp thủ công nhằm tránh gây hư hỏng cho nhà hàng. Phương án trục vớt là bơm nước vào khoảng 400 thùng phuy sắt và nhựa để cột cố định chung quanh phần bị chìm, sau đó bơm nước từ trong các phuy ra ngoài để thùng phuy trở thành phao nổi nâng dần phần bị chìm. Đến chiều 10-1, nhóm trục vớt đã nâng lên được phân nửa tầng trệt.

Phân nửa tầng trệt nhà hàng nổi đã được nâng lên khỏi mặt nước.

Theo Thượng tá Hà Thanh Trí, Phó Trưởng Công an huyện Phong Điền, khi xảy ra sự cố, trên nhà hàng nổi có hơn 220 thực khách và chỉ có hai người bị thương nhẹ. Công an huyện đang chờ trục vớt xong mới tiến hành làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại. Hiện Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản, đình chỉ hoạt động của nhà hàng nổi. Được biết, nhà hàng nổi Mỹ Khánh chưa được Sở GTVT TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

GIA TUỆ