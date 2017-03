Cần Thơ: Bắt giam người đánh CSGT

Ông Cung bị bắt vì đã đánh cán bộ Đội CSGT Công an quận Cái Răng khi người này xử lý một vụ tai nạn giao thông.

Theo công an, chiều 9-9, tại nút giao thông IC4 trên tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ đoạn qua địa phận phường Ba Láng, quận Cái Răng xảy ra vụ va quẹt giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô. Lực lượng của Đội CSGT Công an quận Cái Răng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để xử lý và phát hiện tài xế TMT có mùi rượu bia nên thực hiện việc đo nồng độ cồn. Thiếu úy Nguyễn Văn Đức cầm phiếu đo nồng độ cồn để tài xế T. ký tên vào kết quả trên phiếu thì Nguyễn Hoàng Cung - người đi cùng xe ô tô do tài xế T. lái đã đi lại và có thái độ chống đối. Sau đó Cung giật luôn phiếu đo nồng độ cồn mà Thiếu úy Đức đang cầm trên tay rồi chửi CSGT, đánh vào mặt và vai Thiếu úy Đức… Cảnh sát 113 đã đến đưa Cung về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, ông Cung chỉ nhận là có cự cãi CSGT chứ không nhớ việc đánh người vì… quá xỉn. Ông Cung là thạc sĩ, đang là trưởng phòng Kinh doanh của một công ty chuyên doanh thuốc BVTV.

