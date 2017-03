Cần Thơ: Cử tri bức xúc tin nhắn rác, phát tờ rơi ngoài đường

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 16 HĐND TP Cần Thơ, ngày 9-7, ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) trả lời chất vấn.



Với câu hỏi của cử tri: việc lừa đảo qua mạng và tin nhắn rác trên điện thoại, in ấn tờ rơi phát ngoài đường gây phản cảm, ngành TT&TT chấn chỉnh được không? Ông Trung nói: “hiện trạng đang là như thế” và cho biết “đơn vị nào hay cá nhân nào kiện đến Sở TT&TT thì chúng tôi xử lý, bảo đảm xử lý đạt 70%”.

Theo ông Trung, nguyên nhân sâu xa là người dùng mua sim kích hoạt sẵn, nhắn tin lừa đảo thì không truy được. “Chúng tôi đã kiểm tra, giám sát, xử lý nhưng chỉ là ngọn. Các địa phương đề nghị Bộ TT&TT siết việc bán sim kích hoạt trước”, ông nêu.

Về việc phát tờ rơi tại các giao lộ, ông nêu: Tờ rơi nếu có in số điện thoại trên đó sẽ do Sở TT&TT quản lý; còn không in số điện thoại thì thuộc ngành văn hóa, thể thao du lịch. Do đó, những tờ rơi có số điện thoại thì sở liên hệ nhà mạng để làm việc với doanh nghiệp, cá nhân phát tờ rơi để chấn chỉnh.

Ông cũng thông tin, trên địa bàn có 52 cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh đặt văn phòng đại diện với khoảng 1000-1200 phóng viên, biên tập viên và các cơ quan đã cung cấp thông tin cho báo kịp thời, giúp báo phản ánh chính xác hơn.