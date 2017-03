Cần Thơ: Không có chuyện vào BV bắt cóc trẻ sơ sinh

Tối 12-2, trên địa bàn quận Ninh Kiều loan đi tin đồn có hai người ngang nhiên xông vào BV Đa khoa TP Cần Thơ bắt cóc trẻ sơ sinh và sau đó đã bị bắt giữ. Sáng 13-2, trên một số tờ báo cũng phản ánh thông tin này. Tuy nhiên, theo điều tra của công an, sự thật không phải như vậy.

Chiều 13-2, Trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Tối 12-2, Công an phường Cái Khế tiếp nhận Lê Văn Út (38 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) do bảo vệ của BV Đa khoa TP Cần Thơ bàn giao bởi người này có hành vi chửi, hăm dọa sản phụ. Công an quận đã chỉ đạo trinh sát, điều tra viên xác minh, điều tra làm rõ vụ việc”.

Ông Lê Văn Út khi làm việc với công an. Ảnh: GIA TUỆ

Theo kết quả điều tra của Công an quận Ninh Kiều, trước đây Lê Văn Út có vợ tên Danh Thị Hoa (còn gọi là Lê Thị Hoa) và có với nhau hai đứa con. Đến năm 2009, vợ Út bỏ nhà đi, để lại hai con cho Út nuôi cho đến nay. Ngày 12-2, khi đang nhậu, Út nghe tin vợ đã có chồng khác và đang sinh con tại khoa Sản BV Đa khoa TP Cần Thơ nên đi tìm. Khoảng 16 giờ 30 chiều 12-2, Út lấy xe máy rồi nhờ Phạm Minh Nhật chở đến BV Đa khoa TP Cần Thơ tìm vợ. Đến nơi, Nhật gửi xe rồi đứng ngoài chờ Út vào khoa Sản tìm vợ. Khi đi đến phòng hậu phẫu 1 của khoa Sản, Út đứng ngoài cửa nhìn vào giường số 5 thì phát hiện chị Trần Thu Uyên (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) đang nằm trên giường quay mặt vào trong cùng với con trai mới vài ngày tuổi. Út bước đến giường chị Uyên và lớn tiếng mắng chửi. Sợ Út có hành động với con nên chị Uyên ngồi dậy, bế con gửi qua giường kế bên rồi mượn điện thoại gọi báo người thân. Khi ấy Út mới ngớ người khi thấy chị Uyên không phải là vợ mình bèn lên tiếng xin lỗi rồi bỏ ra ngoài. Lúc này người thân của chị Uyên vào đến và nghe chị kể lại sự việc nên báo cho bảo vệ BV giữ Út lại làm rõ sự việc và bàn giao cho công an.

Còn Phạm Minh Nhật khi được công an mời làm việc đã cho biết được Út điện thoại rủ vào BV thăm vợ Út sanh nên đã chở Út vào BV. Đến nơi Nhật đứng ở dưới sân chờ.

Công an quận Ninh Kiều cũng đã làm việc với chị Uyên và nhân chứng Nguyễn Thị Ba. Cả hai đều xác nhận Út chỉ có lời lẽ lớn tiếng với chị Uyên, sau khi biết nhầm người đã xin lỗi và Út không có hành động gì với cháu bé, cũng không hăm dọa bắt cóc. Sau khi xác minh sự việc, Lê Văn Út và Phạm Minh Nhật đã được cho về.

“Như vậy có thể khẳng định vào chiều 12-2, tại BV Đa khoa TP Cần Thơ hoàn toàn không xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh và thông tin cho rằng có đối tượng ngang nhiên xông vào BV bắt cóc trẻ sơ sinh là hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, ông Út có hành vi gây rối trật tự tại BV nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 13-2, công an quận đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an phường Cái Khế xử phạt hành chính theo thẩm quyền” - Trung tá Nguyễn Văn Giáp cho biết.

GIA TUỆ