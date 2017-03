Cần Thơ: Một học sinh chết đuối tại công trình xây dựng

Công trình Trung tâm thương mại huyện Phong Điền do liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư-Xây dựng-Thương mại 279 và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hiệp Thuận làm chủ đầu tư. Xung quanh và trong khu vực công trình có hàng loạt hố, ao nhưng đều không được rào chắn hay có biển báo. Tại khu vực này, mỗi ngày có rất nhiều em nhỏ vào chơi đùa, song không thấy ai cấm cản…

Đây là hố nước rất sâu do đơn vị thi công đào để lấy nước. Thượng tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền, cho hay công an và VKSND huyện họp trong chiều 17-5 để xem xét vấn đề này.

GIA TUỆ