Cần Thơ ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm

Dịp này, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (trực thuộc PC45 - Công an TP) với 17 thành viên có nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự mà chủ yếu là chống cướp, cướp giật, ngăn chặn đua xe trái phép… Công an TP Cần Thơ công bố số điện thoại của lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm (07103.839.141) để tiếp nhận hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

GIA TUỆ