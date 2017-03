Cần xây dựng lớp trẻ biết thụ hưởng văn hóa

Bà Đặng Hồng Linh, Trưởng phòng Văn hóa-Gia đình, Sở Văn hóa-Thể thao TP, cho biết đến nay TP có 24 trung tâm văn hóa cấp quận/huyện; bảy nhà văn hóa cấp TP, 16 nhà văn hóa lao động và 23 nhà văn hóa, nhà thiếu nhi cấp quận/huyện. Ngoài ra còn có 76 thiết chế văn hóa cấp xã/phường. Hệ thống thiết chế này phần nào đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, một số nơi còn hạn chế, xuống cấp, hoạt động chưa đồng bộ, có nơi ít sử dụng hoặc cho thuê thậm chí bị bỏ hoang.

Là người có nhiều năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật TP, nghệ sĩ Hồng Vân bày tỏ bây giờ trên mạng, truyền hình, gameshow bùng nổ với tỉ lệ người xem rất cao khiến chúng ta ngộ nhận mặt bằng văn hóa là người dân thích tiếp nhận những điều đó.

GS-TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng nếu đem so sánh những thiết chế do Nhà nước đầu tư xây dựng với cơ sở văn hóa do tư nhân làm thì rõ ràng có chênh lệch lớn về hình thức lẫn nội dung. Theo ông, để thiết chế văn hóa phát huy hiệu quả cũng cần xây dựng một lớp người biết thụ hưởng những thiết chế văn hóa hiện đại, sang trọng đó.