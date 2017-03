Cảnh báo đợt lũ mới từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua và sáng nay (15-10), tại các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tính đến 7 giờ sáng nay, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 - 100mm, riêng tại Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.

Mưa lớn liên tục đã làm cho lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên, riêng mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh. Tính đến 10 giờ trưa ngày 15-10, mực nước trên một số sông như sau: Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm (Hà Tĩnh) là 11,95m, trên báo động 2 (BĐ2): 0,45m; Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) là 7,79m, trên BĐ1: 0,49m; Sông La tại Linh Cảm (Hà Tĩnh) là 3,13m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) là 1,37m, trên BĐ1: 0,17m; Sông Vệ (Quảng Ngãi) là 2,36m, trên BĐ1: 0,26m. Chiều tối nay, mực nước trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm có khả năng ở mức 13,0m, ở mức BĐ3; trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 9,0m, ở mức BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi lên trên mức BĐ2 và còn tiếp tục lên. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng và đồng bằng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngay trong ngày 15-10, các địa phương từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp để phòng chống lũ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh vừa tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả lũ lụt vừa triển khai các biện pháp để đối phó với đợt lũ mới, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Theo Nguyễn Hùng (SGGPO)