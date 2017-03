Cảnh báo lũ lớn tại Nghệ An

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, từ trưa 18-9 đến hai, ba ngày tới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực thượng Lào sẽ có mưa to đến rất to. Vì vậy, lũ trên hệ thống sông Cả (Nghệ An) sẽ lên trở lại và khả năng một số nơi sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Do vậy, cơ quan chức năng phải có kế hoạch chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng và khẩn trương thu hoạch lúa mùa đang chín.

Người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang khẩn trương thu hoạch lúa trong nước lũ. Ảnh: ĐẮC LAM

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết từ ngày 8 đến 18-9, mưa lũ đã làm sáu người chết, 35 căn nhà bị sập, 15.500 ha lúa chín bị ngập... Tổng thiệt hại hơn 750 tỉ đồng. Đến ngày 18-9, quốc lộ 7A và 48C đã khắc phục xong các điểm sạt lở và thông tuyến.

Những ngày qua mưa to, nước sông suối dâng cao, chảy xiết và gần như cô lập hoàn toàn đường đến trường của các em học sinh thuộc các thôn Đắk Sút 1, Ja Tun (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Ngày 18-9, ông Lê Hữu Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Đăk Ang), cho biết các thầy cô đang rất khó khăn để vận động học sinh đến trường sau khi lũ rút.

ĐẮC LAM - N.LINH