Cảnh báo lũ trên các sông Nghệ An - Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông tầng cao, từ đêm nay (14-10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, sau diện mưa lan dần xuống phía nam. Đợt mưa này có khả năng kéo dài tới 2-3 ngày.

Do mưa lớn, từ đêm nay và ngày mai (15-10), mực nước các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ lên. Trong đợt lũ này, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên mức báo động 3.Các sông ở Nghệ An và từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, có nơi trên báo động 2.



Theo Trung tâm tự báo khí tượng thủy văn trung ương, TTO