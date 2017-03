Cảnh báo nạn xâm hại tình dục bé trai

Cầm trên tay lá đơn tố cáo kẻ đã xâm hại tình dục 2 con trai mình, chị T.T.T.L (SN 1977, ngụ quận Tân Phú - TPHCM) ứa nước mắt: “Tôi giật mình, lo lắng và hoảng sợ khi phát hiện 2 con trai bị một thanh niên đồng tính dụ dỗ quan hệ tình dục. Tương lai của con tôi sẽ ra sao khi bị lạm dụng trong một thời gian dài?”...

Cả anh lẫn em đều bị lạm dụng

Theo đơn tố cáo của chị L., mỗi sáng chủ nhật, vợ chồng chị thường chở 2 con trai là cháu T.H.C.T (SN 2001) và T.H.Đ.A (SN 2007) sang nhà mẹ chị L. chơi, đến chiều đón về.

Nhà mẹ chị L. cho thuê trọ, trong số này có một thanh niên tên Huỳnh Hoàng Phi (SN 1987, quê An Giang), tính tình hiền lành, dễ mến, chăm chỉ. Phi hay rủ cháu T. qua phòng mình nói chuyện, chơi game, mở phim sex đồng tính cho T. xem, sau đó dụ dỗ T. quan hệ đồng tính. Sau mỗi lần như vậy, Phi đều cho T. tiền chơi game và dặn không được nói cho người lớn biết.

Chị L. buồn bã kể tiếp: “Tôi sẽ không biết chuyện nếu không chứng kiến có một hôm A. từ trên lầu chạy xuống với tâm trạng hoảng loạn. Khi tôi hỏi, A. đã kể lại hành vi của Phi. Tôi sực nhớ đến con trai đầu, vì mỗi lần sang nhà ngoại, cháu đều vào phòng Phi chơi. Phải an ủi, động viên nhiều lần, T. mới chịu kể mọi chuyện...”.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị L., CQĐT Công an quận Tân Phú đã mời Phi lên làm việc. Tại đây, Phi thừa nhận đã có hành vi quan hệ tình dục với 2 cháu bé. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Viết Tuấn, Trưởng Công an phường Tân Thành, quận Tân Phú, cho biết hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Phi vì hành vi “Dâm ô với trẻ em”.

Tháng 9-2012, CQĐT Công an TPHCM nhận được văn bản của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Cơ quan Thường trực phía Nam về việc một số trẻ em trai và gái bị xâm hại tình dục. Qua xác minh, công an đã phát hiện Thi Trường Hận (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn - TPHCM) có hành vi quan hệ tình dục đồng tính với các bé trai từ 8 - 14 tuổi, sau đó dùng điện thoại di động quay lại để khống chế, ép buộc các em quan hệ với nhiều người khác, trong đó có cả người nước ngoài. Trao đổi với phóng viên, Công an huyện Hóc Môn cho biết hiện CQĐT đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Thi Trường Hận về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Luật còn nhiều bất cập

Theo luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TPHCM), thực trạng trẻ em nam bị xâm hại tình dục rất đáng báo động, độ tuổi bị xâm hại có khi chỉ chừng 4 - 5 tuổi. Tổn thương về tâm lý, thể chất mà trẻ bị xâm hại phải gánh chịu rất lớn, nếu không phát hiện kịp thời để điều chỉnh về tâm sinh lý thì sau này có nguy cơ lệch lạc giới tính hoặc trở thành người có xu hướng tình dục đồng giới, tạo mầm mống xuất hiện các xử sự trái pháp luật hoặc vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, các cơ quan ban hành, bảo vệ pháp luật chưa có quy định tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi xâm hại tình dục trẻ em nam, từ đó nhận định và xử lý loại tội phạm này còn nhiều hạn chế. Thực tế, khi đề cập sự xâm hại tình dục trẻ em (hoặc người chưa thành niên), pháp luật chú trọng đến nữ.

Các tội danh thuộc nhóm tội xâm hại tình dục trẻ em như “Hiếp dâm”, “Hiếp dâm trẻ em”, “Giao cấu với trẻ em (điều 111, 112, 115 Bộ Luật Hình sự) có khung hình phạt cao nhất là tử hình chỉ xác định đối tượng bị hại là trẻ em gái. Trong khi đó, với đối tượng bị hại nam chỉ có 1 tội danh quy định tại điều 116 “Tội dâm ô với trẻ em” với khung hình phạt cao nhất 12 năm.

Đây là sự bất cập trong Luật Hình sự khi điều chỉnh ở nhóm tội danh này. Luật cần nhìn nhận thực tế có hành vi quan hệ tình dục đồng tính để định nghĩa lại hành vi mại dâm, môi giới mại dâm đồng tính cũng như các khái niệm giao cấu; người bị hại ngoài trẻ em nữ thì còn cả trẻ em nam, từ đó mới có cơ sở xử lý triệt để và điều chỉnh tương xứng với hành vi phạm tội, bảo vệ sự phát triển bình thường của trẻ em nam.