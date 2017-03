Cảnh báo tội phạm ma túy nước ngoài

Ngày 15-6, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an phía Nam đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam và TP.HCM.

Bắn trả cảnh sát khi bị truy bắt

Trong năm 2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an đã phối hợp với công an các địa phương tuyến Tây Nam khám phá sáu chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy do tội phạm gốc Phi cầm đầu và bắt giữ 28 người, thu trên 10 kg heroin. Đây là các đường dây do người gốc Phi lôi kéo, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam tham gia vận chuyển ma túy từ các nước vào Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Trung Quốc bằng đường hàng không và đường bộ.

Tại TP.HCM, trong năm 2009 và đầu năm 2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã khám phá trên 1.600 vụ, bắt hơn 3.400 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 kg heroin, 8.600 kg ma túy tổng hợp.

Đáng báo động là chiều hướng gia tăng tội phạm ma túy sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ chống trả lực lượng truy bắt. Tiêu biểu vào ngày 5-4-2010, C47B phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam để đưa sang Đài Loan bằng đường biển. Khi bị phát hiện, hai người phạm tội mang quốc tịch Lào đã nổ súng bắn trả làm trọng thương hai cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận là Thiếu úy Đặng Văn Tuấn và Bùi Anh Sơn. Lực lượng truy bắt buộc dùng súng tiêu diệt tại chỗ một người, người còn lại bỏ trốn. Trong chuyên án này, công an đã thu giữ 20 bánh heroin, một súng ngắn và một xe ôtô.

Vichit Vongsa Khamseng (quốc tịch Lào) bị tiêu diệt khi bắn trả cảnh sát và 20 bánh heroin tang vật. Ảnh: NG.DŨNG

Chợ ma túy sát biên giới

Gần đây, các đường dây tội phạm ma túy tuyến biên giới Tây Ninh-Campuchia tăng cường hoạt động khiến khu vực này luôn nóng và phức tạp. Ngày 11-8-2009, Công an tỉnh Tây Ninh kết hợp C47, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng phía Nam, hải quan và cảnh sát Campuchia bắt giữ hai người Philippines vận chuyển hơn 900 g heroin từ Campuchia sang Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài. Trong chuyên án 309E, C47 phối hợp Công an TP.HCM bắt Phạm Thái Sơn và Hồ Minh Lợi, thu 100 g hàng đá, 200 viên ma túy tổng hợp do cả hai mua từ Campuchia đưa về TP.HCM tiêu thụ. Qua điều tra mở rộng, công an bắt tiếp Khuon Khơ Mơi là đầu mối quan trọng ở Campuchia. Mơi có chồng là trưởng Công an xã Sồm Rông (ChamToRin, Svayriêng) và cha Mơi là đồn phó đồn biên phòng ChamToRin.

Cuối tháng 4-2010, C47B bắt giữ Nguyễn Mạnh Hòa (39 tuổi, ngụ Hải Phòng), cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Qua đó, sáu “chân rết” của đường dây này cũng sa lưới cùng tang vật gồm bảy bánh heroin, 2.500 viên thuốc lắc và hơn 100 g hàng đá. Hiện C47B đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây này.

Theo các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, bên cạnh những vụ việc đã khám phá, việc phát hiện, thu giữ ma túy ngày càng khó khăn, phức tạp vì tội phạm ngày càng tinh vi, sử dụng SIM điện thoại trả trước dùng một lần rồi hủy để liên lạc với nhau, hoặc lợi dụng đường mòn ở biên giới để hoạt động. Nhiều tụ điểm buôn bán, trung chuyển ma túy nằm sát biên giới Lào và Campuchia nhưng do thiếu sự phối hợp giữa nhiều bên nên việc triệt phá gặp khó khăn.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm đánh giá mặc dù đã có hiệp định phòng, chống ma túy giữa các nước trong khu vực nhưng việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ và chủ động phòng ngừa tội phạm ở mỗi nước chưa được thực hiện thường xuyên nên hiệu quả thấp.

Kiểm tra tụ điểm tệ nạn ma túy do báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 4-6 có đăng bài “Lại thêm điểm chích ma túy công khai” phản ánh tình trạng con nghiện công khai chích, hút ma túy tại hẻm 159, đường Xóm Chiếu, khu phố 2, phường 16, quận 4 (TP.HCM) trong suốt thời gian dài. Ngày 9-6, UBND TP.HCM đã gửi văn bản đến báo cho biết: Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP, giao cho chủ tịch UBND quận 4 chỉ đạo kiểm tra, tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy tại hẻm 159, có báo cáo kết quả cho Thường trực UBND TP và thông báo Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM để thông tin cho bạn đọc. T.NHÂN

HOÀNG TUYẾT