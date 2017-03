Cảnh cáo cán bộ trung tâm bảo trợ đánh cụ già

Sáng cùng ngày, Hội đồng Kỷ luật trung tâm đã thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Hoài, chuyên viên quản lý người lang thang, ăn xin của trung tâm.

“Tôi nghĩ đây là hình thức kỷ luật hợp lý, do ông Hoài vi phạm lần đầu, bản thân có nhiều cống hiến cho trung tâm. Sau khi xảy ra sự việc, ông Hoài đã xin lỗi hai nạn nhân và được những người này cùng gia đình họ bỏ qua. Hơn nữa, qua khám và chụp X-quang cho thấy các vết thương của hai nạn nhân không ảnh hưởng đến xương” - ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, với mức kỷ luật trên, ông Hoài sẽ bị hạ bậc thi đua và không xét nâng lương trong thời hạn một năm.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 30-4, trong ca trực của mình, ông Hoài nghi bà Nguyễn Thị C. lấy cắp tiền của chị V. nên đã dùng cây gỗ dài khoảng 1 m, đánh liên tiếp vào tay và mông. Sau đó, chị Nguyễn Thị Th. vào can ngăn, đồng thời giải thích bà C. không ăn cắp số tiền đó nhưng cũng bị ông Hoài dùng cây gỗ đánh vào tay và bắp đùi… Bà C. được minh oan vì số tiền của chị V. được tìm thấy dưới gầm giường.

LÊ XUÂN