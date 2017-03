Cành cây cổ thụ rơi xuống đường, 2 người thoát chết

Hiện trường vụ cành cây cổ thụ rơi. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn)



Theo Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)



Hai người đi xe máy trên đường đã may mắn thoát chết trong gang tấc.Theo một số người dân chứng kiến, vào khoảng thời gian trên bất ngờ một cành cây cổ thụ rất to với đường kính khoảng 50 cm dài hơn 10m bất ngờ gãy rơi xuống dưới đường.Đúng lúc này, hai người điều đang điều khiển hai xe máy vừa lưu thông tới khu vực trên thì cành cây rơi từ độ cao khoảng 10m xuống đường, rất may cành cây chỉ rơi chúng bên mép, không bị phần thân nhánh cây đè vào người.Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đoạn đường một chiều từ Lê Quý Đôn và Võ Văn Tần đã được phong tỏa để nhân viên Công ty công viên cây xanh khắc phục sự cố.Đến gần 11 giờ cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa, giao thông trở lại bình thường.