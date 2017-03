Cảnh đời cơ cực của người phụ nữ bị trói giữa đường

Rất may mắn, chiều 14/1 tại nhà một người hảo tâm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao Q.1 TP.HCM) đã giúp chúng tôi gặp chị với quyết tâm đi đến tận cùng sự việc..

Đó là một phụ nữ 36 tuổi nhỏ thó, gầy guộc và khắc khổ. Chị cho biết hiện nay, với công việc tạp vụ tại một công ty tư nhân có mức lương 2 triệu/tháng chị đã phải sống dựa vào tình thương và lòng hảo tâm của những người đã cất công tìm kiếm và cưu mang chị.

Những trận đòn “thừa sống thiếu chết”

Chị Trinh kể đời mình trong nước mắt: từ nhỏ vốn không có mẹ ở với cha tại quê nhà thị trấn Đập Đá (Bình Định). Rồi như bao người khác chị đã lấy chồng rồi có một đứa con trai đầu lòng vào năm 2005. Thế nhưng hạnh phúc đến với chị thật mong manh và chóng vánh, người chồng bỏ ra đi, khiến chị phải khăn gói vào TP.HCM để mưu sinh.



Đến năm 2007, chị gặp ông Trương Duy Thụ tại Bệnh viện Nhiệt Đới, hai người quen nhau rồi tiến đến sống chung như vợ chồng. Nhưng cuộc sống của chị bắt đầu sóng gió từ đó...

Khuôn mặt chưa hết bàng hoàng của chị Trinh khi nhắc về những trận đòn của ông Thụ...

Theo lời kể của chị, ông Thụ là một kỹ sư xây dựng nhưng bản tính lười biếng không chịu làm việc mà chỉ sống bám vào vợ. Thu nhập của một phụ nữ không đủ để trang trải cho một gia đình với người chồng sau và đứa con riêng còn quá nhỏ. Thế rồi mâu thuẫn xảy ra. Ông Thụ thường xuyên đánh đập chị hết sức tàn nhẫn.

Một đoạn trong biên bản lấy lời khai của công an phường Tân Thành: “Hỏi anh Thụ: cho cơ quan công an biết cô Trinh tố cáo gia đình anh đánh cô Trinh ở trước nhà số 55/21 Phan Đình Phùng vào ngày 26.12.2007 có đúng không? Đáp: tôi Thụ xin khai việc người nhà tôi đánh cô Trinh là có đúng sự thật”,

Trong lần tiếp xúc với công an quận Tân Phú, chúng tôi được biết có ít nhất 8 địa chỉ cư trú mà chị đã khai với công an. Chị cho biết lý do là không chịu nổi những trận đòn mà ông Thụ giáng xuống chị và cháu Lý Hải Đăng con riêng với người chồng trước. Chị đã nhiều lần thay đổi chỗ ở, nhưng ông Thụ đều tìm ra.

Ông này vẫn thường xuyên tìm chị và lấy đi những món tiền ít ỏi mà chị đã tằn tiện để nuôi con. Những lần không có tiền ông thường ra tay với chị không thương tiếc. Trận đòn đáng nhớ nhất vào ngày 28/5/2008, khi chị dọn về ngụ tại ấp Bến Đò 2 xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) ông Thụ đã đánh chị thương tích đầy người.

Trước đó, ngày 26/12/2007 gia đình ông Tuấn (cha ông Thụ) đã đánh hội đồng chị một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì lý do chị đến tìm ông Thụ để hỏi thăm tin tức về cháu Đăng mà ông Thụ đã đem gửi cho người chú là ông Trương Ngọc Mến ở Trị An – Đồng Nai nuôi giữ. Sự việc diễn ra trong lúc ông Thụ đang có mặt nhưng không hề can thiệp. Chính ông Thụ cũng đã thừa nhận với công an phường Tân Thành về sự việc này.

Giấy ra viện của chị Trinh, sau trận đòn của ông Thụ..

Hiện chúng tôi đang có những bằng chứng về việc chị Trinh bị ông Thụ và gia đình ông hành hung. Các bằng chứng này cho thấy, sự việc gia đình chị Trinh và ông Thụ đã được các cơ quan thụ lý nhưng kết quả giải quyết chỉ là con số không đã khiến chị Trinh gặp nhiều ức chế đưa đến những hành động thiếu kiềm chế gây thiệt hại vật chất cho gia đình ông Tuấn.

Kết quả xử lý đến giờ này chỉ duy nhất chị Trinh bị xử phạt hành chính, còn lại phía những người trói, đánh gây thương tích cho chị Trinh ngoài việc ông Thăng (anh ông Thụ) bị đình chỉ chức vụ tổ trưởng tổ dân phố, tất cả những người còn lại đều vô can.

Nhọc nhằn mưu sinh nuôi con thơ

Sau lần bị trói quăng ra đường vào ngày 2/1 gây bức xúc và căm phẫn trong dư luận, chị Trinh hiện về tá túc tại một nhà trọ ở quận Bình Thạnh. Hàng ngày chị vẫn phải đi làm để nuôi con. Con trai lớn, cháu Lý Hải Đăng 5 tuổi bị bệnh hen suyễn từ lúc 3 tháng tuổi hiện sức khỏe rất kém. Đã nhiều lần chứng kiến mẹ bị hành hạ đánh đập trói tay chân, khiến cháu như người mất hồn.

Chị Trinh cho biết, trí nhớ cháu rất kém, tiếp thu chậm và rất nhút nhát. Trong khi đó, cháu Trương Ngọc Vy 13 tháng tuổi con của chị và ông Thụ bị suy dinh dưỡng nặng. Thể trạng của cháu không phát triển.

Quyết định trưng cầu giám định thương tích mà ông Thụ đã đánh chị Trinh của công an Củ Chi..

Chị Đặng Vũ Như Quỳnh một trong những người tìm được chị Trinh đã kể lại chuyện khi chị và những người bạn đưa ba mẹ con vào quán phở: “Thấy bé Vy ăn mọi người tròn mắt. Cháu bé 13 tháng tuổi, tròn trĩnh nhưng ngắn người và không cứng cáp lắm. Chị Trinh mượn cái bát con, lấy phở qua, mình ngăn lại vì thấy lấy nhiều quá nhưng không ngờ bé ăn rất nhanh. Miệng bé há to khi cái muỗng vừa rời khỏi chén. Chén con đầy phở đã hết sạch chớp nhoáng. Thêm 1 chén nữa... Mình bế con bé cho chị Trinh ăn nhưng nó biết la, đẩy ra, khóc quyết liệt. Tiếng khóc của bé đứt quãng liên tục và yếu ớt chứng tỏ phổi bé không khỏe”.

Với thu nhập 2 triệu đồng của chị Trinh, cuộc sống của gia đình chị hết sức khó khăn và đầy chật vật. Để rảnh tay đi làm, chị phải mất một triệu đồng gửi hai cháu vào nhà trẻ. Một triệu còn lại còn phải chi dùng nhiều thứ trong đó có ăn uống và sinh hoạt. Chị Trinh cho biết, cũng may có nhiều cô bác anh chị thương tình giúp đỡ như trường hợp ông L.H.Đ, giám đốc một công ty ở Bình Chánh nơi chị làm việc trước kia biết tình cảnh chị đã giúp chị 20kg gạo/tháng và 800.000đ tiền nhà trọ. Trường hợp hai cháu bệnh nặng ông giúp toàn bộ chi phí thuốc men.

"Cái ăn còn chưa lo xong nhưng bé Đăng thì sắp đến tuổi vào lớp 1. Làm sao đây?" - chị Trinh thẫn thờ hỏi chúng tôi.

Cần lắm những… tấm lòng

Theo chị Trinh, hiện nay ông Thụ vẫn cứ bám theo chị. Ông đã nhiều lần lấy tiền của chị để tiêu xài riêng. Lần sau cùng vào ngày 2/1, chị phải đến nhà ông Tuấn để tìm ông Thụ đòi lại 6 triệu đồng mà ông đã lấy của chị và đã xảy ra việc bị cả nhà ông Tuấn trói đánh, vứt ra đường.

Người phụ nữ đơn thân đang phải lặn lội hàng ngày nuôi hai đứa con bệnh tật...

Chị Đặng Vũ Như Quỳnh và nhóm bạn đã quyên góp được một số tiền giúp chị Trinh. Chị Quỳnh nói, chúng tôi không đưa tiền cho chị Trinh mà chỉ giúp sữa và thức ăn cho các cháu. Sắp tới nhóm sẽ thu xếp cho chị Trinh một nơi ở mới để tách xa ông Thụ đồng thời đưa cháu Đăng vào khám tại bệnh viện tâm thần để xác định bệnh lý tâm lý của cháu, từ đó có hướng điều trị.

Nhóm bạn của chị Như Quỳnh giúp chị Trinh là trên tinh thần tự nguyện, rất tình người. Vấn đề đáng nói ở đây là đến giờ Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ & Trẻ em, Hội phụ nữ phường, quận, thành phố cần quan tâm tới gia cảnh ngặt nghèo của 3 mẹ con chị Trinh.

Trong khi đó, những rất trẻ như nhóm của chị Quỳnh, chỉ bằng tình yêu thương đồng loại mà trong một thời gian ngắn đã tìm gặp và có những giúp đỡ rất thiết thực.