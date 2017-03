Cảnh giác chiêu lừa đổi bình gas

Thủ đoạn của Chí là giả làm nhân viên của công ty gas đến các gia đình kiểm tra bình gas với lý do nghi ngờ độ an toàn bình gas mà chủ nhà đang dùng. Tiếp đó, Chí nói với chủ nhà bình gas có dấu hiệu rò rỉ gas, không an toàn, khuyên đổi bình gas khác. Chí cho biết đại lý sẽ đổi bình mới mà chủ nhà không phải mất tiền với số gas đã sử dụng, chỉ cần đưa khoản phí nhỏ là 50.000 đồng. Sau đó, Chí chở bình gas đi với lời hứa sẽ chở bình gas mới tới cho gia chủ rồi đi luôn.

Với thủ đoạn trên, trưa 27-9, Chí đến nhà số 101/130 Gò Dầu (phường Tân Quý, Tân Phú) lừa đổi bình gas cho gia chủ rồi chở bình gas đi. Chủ nhà trên nghi ngờ do bình gas mới thay vài phút trước đó. Hơn nữa, chủ nhà cũng nghe thông tin đã có một số gia đình gần khu vực bị lừa nên rượt theo bắt được Chí giao cho công an phường. Tại cơ quan điều tra, Chí đã thừa nhận hành vi của mình. Chí cho biết với thủ đoạn trên Chí đã lừa lấy hàng chục bình gas của nhiều nhà tại quận Tân Phú.

ÁI NHÂN