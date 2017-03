Cảnh giác với rượu giả, bia nhái

Tràn lan bia nhái, rượu giả

Việt Nam hiện có khoảng 20 nhà máy bia công suất trên 50 triệu lít/năm, còn lại là các nhà máy quy mô 20 triệu lít/năm và các nhà máy nhỏ công suất 10 triệu lít/năm... Mức tiêu thụ bình quân bia rượu của người Việt Nam hiện nay là 20 lít/người/năm và dự kiến năm 2010 là 28 lít/người/năm.

Chính vì sự hấp dẫn của thị trường bia Việt Nam mà tình trạng làm giả, làm nhái ngày càng gia tăng. Chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng hàng năm, cứ vào những ngày cao điểm như mùa nắng nóng, các dịp nghỉ lễ, tết, nhu cầu tiêu thụ bia, rượu tăng cao cũng là thời điểm thị trường bia giả, bia kém chất lượng vào mùa. Một cán bộ Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, khi kiểm tra một số loại bia có tiếng, đã phát hiện nhiều trường hợp, một két bia chỉ có 7-10 chai là hàng thật.

Điều đáng lo ngại nhất là những kẻ gian lận thương mại thường dùng thủ đoạn đổ bia giả vào vỏ thật nên người tiêu dùng, thậm chí đến cả đoàn kiểm tra cũng rất khó phát hiện. Mới đây, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 6 cơ sở sản xuất bia vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ gần 5.000 chai bia sử dụng nhãn hiệu hàng hóa nhái Công ty Bia Hà Nội.

Các loại bia nhái này đều không đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí còn gây nguy cơ nhiễm độc. Sản phẩm của các cơ sở này đều có nhãn hàng hóa in chữ bia Hà Nội và nơi sản xuất như Đống Đa, Bắc Thăng Long... in rất nhỏ ở bên cạnh để qua mặt người tiêu dùng.

Đó là chưa kể còn rất nhiều cơ sở làm giả, làm nhái với thủ thuật tinh vi. Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội rượu-bia-nước giải khát Việt Nam lo ngại, với chất lượng bia thả nổi như hiện nay, 30% số khách hàng luôn đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Phải tự cứu mình

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại (Bộ Công Thương), rất khó làm giảm được nạn rượu giả, bia nhái. Theo các chuyên gia, thay vì chờ đợi giải pháp từ cơ quan chức năng, nhà sản xuất nên chủ động tự cứu mình.

Là thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường nhưng ngay từ khi mới ra đời, những người sản xuất bia Halida Thăng Long - sản phẩm đặc biệt hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đã xác định rõ việc chống hàng giả, hàng nhái trước hết thuộc về trách nhiệm của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thế Tùng - Giám đốc nhãn hiệu Halida Thăng Long cho rằng, doanh nghiệp chủ động đưa ra được nhiều giải pháp tích cực để bảo vệ sản phẩm của mình chính là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng tình với quan điểm này, Thượng tá Phạm Ngọc Hiền - Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho rằng, hiện nay lượng hàng giả trên thị trường, đặc biệt là rượu-bia giả xuất hiện tràn lan, từ hàng giả sản xuất trong nước cho đến hàng giả từ biên giới tràn về. Lực lượng chức năng không đủ người để kiểm soát hết được nên giải pháp chống hiệu quả nhất vẫn là là doanh nghiệp phối hợp với ngành chức năng.

Khi đó, các lực lượng như quản lý thị trường, hải quan, thuế... sẽ dễ dàng hơn trong việc giám sát hàng hóa. Ngoài ra, tem nhãn chống hàng giả còn có chức năng quảng bá sản phẩm, xác nhận đây là hàng chính hiệu, từ đó đảm bảo uy tín với khách hàng. Sắp tới, Viện Khoa học hình sự sẽ áp dụng nhiều giải pháp công nghệ mới như tem chứng nhận chất lượng tự hủy nếu gỡ ra khỏi sản phẩm và hệ thống đèn chiếu đặc biệt, chỉ cần soi vào là phát hiện ngay thật, giả.

Theo Thành Nam (ANTĐ)