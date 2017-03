Cảnh giác với thủ đoạn lừa tiền qua thẻ ATM

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa chuyển tiền vào tài khoản ATM.

Theo đó, đối tượng giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết cho số đánh lô đề, giả danh nhân viên Kho bạc Nhà nước thông báo trúng thưởng đến số điện thoại cố định vùng nông thôn.

Sau đó, yêu cầu người được thông báo trúng thưởng chuyển một khoản tiền “ứng trước” vào tài khoản thẻ ATM do chúng mở tại ngân hàng. Cơ quan công an đã xác định các đối tượng này sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản.

Nhiều người nhận được thông báo trúng thưởng, do thiếu hiểu biết, dễ tin và hám lợi đã chuyển tiền vào tài khoản ATM theo yêu cầu của đối tượng này và bị chiếm đoạt tiền. Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thu thập chứng cứ và khởi tố một số bị can để điều tra. Do đó, người dân nên cảnh giác để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Theo T.Phương (NLĐO)