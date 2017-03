Cảnh sát khu vực đi tuần bằng xe đạp

Mới đây, công an thị xã Dĩ An đã triển khai mô hình Cảnh sát khu vực (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) đi tuần tra bằng xe đẹp. Đây được xem là mô hình gần dân, sát dân của lực lượng CAND tỉnh Bình Dương. Loại xe đạp này dựa trên nguyên mẫu của xe đạp thông thường nhưng được cải tiến bổ sung một số tính năng riêng biệt, phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng cảnh sát khu vực. Đây được xem là mô hình gần dân, sát dân của lực lượng công an nhân dân tỉnh Bình Dương.

Lễ ra mắt mô hình "Cảnh sát khu vực thân thiện".

Ông Lê Văn Hùng, một người dân ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Dĩ An tâm sự: “Nhìn thấy công an ăn mặc lịch sự, đi trên những chiếc xe đạp rất gần gũi, người dân cảm nhận được sự cởi mở, thân thiện hơn”.

Công an thị xã Dĩ An đã triển khai thí điểm tại phường Dĩ An với hy vọng mô hình sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tạo hình ảnh gần gũi giữa công an với người dân. Việc cảnh sát khu vực tranh thủ lợi thế của xe đạp không tiếng ôn, dễ di chuyển vào các khu dân cư đông đúc để đến từng khu nhà trọ, từng nhà dân nắm bắt tình hình đã thật sự tạo hình ảnh thân thiện.

Công an phường Dĩ An tuần tra bằng xe đạp.

Trưởng Công an phường Dĩ An, Trung tá Phan Thành Trung cho biết: “Công an phường rất vinh dự vì được chọn thí điểm mô hình cảnh sát khu vực thân thiện. Chúng tôi quyết tâm triển khai thành công mô hình này. Công an phường Dĩ An triển khai kế hoạch cảnh sát khu vực đi từng ngỏ hẻm, nhà dân, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đại tá Trần Văn Chính, Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho biết, mô hình cảnh sát khu vực thân thiện cũng là một trong những tiêu chí mà Công an thị xã Dĩ An phấn đấu thực hiện tốt Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.