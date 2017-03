Cảnh sát nổ súng ngăn chặn côn đồ truy sát lái xe

Trước đó, Vinh có cự cãi với Tuyền tại quán ăn đêm ở huyện An Dương. Khi Vinh lên xe ô tô chạy đến cầu Kiến An thì phát hiện sáu người trong nhóm Tuyền cầm mã tấu truy đuổi phía sau. Nhận được điện thoại trình báo của Vinh, Công an huyện Kiến Thụy đã tổ chức đón lõng. Khi tới khu vực xã Đoàn Xá, công an đã ập tới khống chế nhưng nhóm côn đồ chống đối, buộc các trinh sát phải nổ súng cảnh cáo, bắt giữ Tuyền và Tuấn cùng hung khí. Trên đường dẫn giải Tuyền và Tuấn về trụ sở công an huyện, bốn người đi cùng Tuyền và Tuấn vẫn tiếp tục bám theo xe công an nên các trinh sát đã khống chế, bắt giữ tiếp hai người, hai người còn lại bỏ chạy.

H.HOÀNG